La conmoción por el femicidio ocurrido en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes sigue sumando muestras de dolor e indignación. Detrás del horroroso ataque cometido con un cable USB se encontraba la historia de Marina Rosalía Segovia (46), una mujer trabajadora, madre presente y generadora de contenidos digitales que buscaba inspirar a otras personas a través de sus publicaciones y charlas de superación personal.
Quién era la creadora de contenidos que fue asesinada con un cable tipo USB por su pareja
Marina Rosalía Segovia tenía 46 años, trabajaba como manicura y difundía mensajes de superación, belleza y amor propio en redes sociales. Madre de cuatro hijos y comprometida con el trabajo social en su comunidad de Corrientes, su vida fue truncada
Su trágico final a manos de Sergio Hugo Sánchez (36), un hombre al que había conocido en el marco de una iniciativa solidaria para ayudar a personas con adicciones, dejó devastada a su familia y a toda la comunidad correntina.
De dar charlas motivacionales a ayudar a otros: la vida de Marina Segovia
Marina se caracterizaba por su espíritu emprendedor y su vocación por transmitir energía positiva a su entorno. En el ámbito profesional, trabajaba de manera independiente como manicura y estilista de uñas, oficio con el que sostenía el hogar y el cuidado de su familia.
Al mismo tiempo, la mujer había volcado su creatividad a las plataformas digitales, donde se consolidó como creadora de contenidos motivacionales. En sus perfiles brindaba reflexiones sobre la belleza integral, el bienestar emocional y la autoestima bajo una consigna que definía su marca personal: “Inspira, conecta y transforma”.
Además de su faceta profesional y digital, Marina era madre de cuatro hijos: dos varones jóvenes ya mayores de edad y dos nenas pequeñas. Sus allegados la recuerdan como una mujer profundamente dedicada al bienestar de sus niños, quienes durante el fin de semana del crimen se encontraban al cuidado de sus abuelos maternos.
Su deseo de ayudar al prójimo la llevó a sumarse de forma voluntaria al grupo de contención de una iglesia local en Corrientes, dedicado a brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y con consumos problemáticos de sustancias.
Un vínculo de dos semanas que terminó en tragedia
Fue en ese ámbito de ayuda comunitaria donde Marina conoció a Sergio Hugo Sánchez. La relación sentimental entre ambos se inició dos semanas antes del trágico desenlace.
Sin embargo, el vínculo se deterioró rápidamente cuando la mujer descubrió que Sánchez continuaba consumiendo estupefacientes. Fiel a sus principios y buscando proteger la tranquilidad de su hogar y la de sus hijos, Marina tomó la determinación de dar por terminada la relación y exigirle que abandonara su vivienda en el Pasaje Dante al 300.
Los investigadores presumen que fue esa decisión la que desencadenó la reacción violenta de Sánchez durante la noche del pasado sábado. El agresor la estranguló con un cable de celular y, tras convivir varias horas con el cadáver en la habitación, se quitó la vida en el living de la casa.
Reclamo de justicia en redes sociales
El hallazgo del cuerpo por parte de uno de los hijos mayores de Marina desató una ola de repudio en la sociedad correntina. Clientes, seguidores de sus canales de contenido y vecinos expresaron su profunda tristeza a través de mensajes de despedida, entre los que destacan:
- Inspiración comunitaria: "La comunidad de Corrientes exige justicia y respuestas ante una tragedia que destruyó a toda una familia", publicó una de sus allegadas en Facebook.
- Corte a la violencia: "Basta de matar, en qué se está convirtiendo la gente", manifestaron usuarios consternados por la frecuencia de estos hechos en la región.
Mientras la causa judicial a cargo del fiscal Jorge Antonio Casarotto avanza con las pericias forenses y el análisis de los teléfonos secuestrados, la comunidad recuerda a Marina como una mujer luminosa que dedicó sus últimos años a crear contenido positivo, trabajar incansablemente por sus cuatro hijos y extender una mano solidaria a quien lo necesitara.
En pocas palabras
- Marina Segovia: Mujer de 46 años, manicura y creadora de contenidos, fue víctima de femicidio en Corrientes.
- Vinculación: Fue asesinada por su pareja, Sergio Hugo Sánchez, con quien mantenía una relación de dos semanas.
- Contexto: La víctima difundía mensajes de superación y realizaba trabajo social en su comunidad.