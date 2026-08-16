La Policía recuperó en Godoy Cruz un auto robado durante un asalto a mano armada en Luján

Tras detectar el vehículo robado en Godoy Cruz, la Policía inició una persecución que terminó con el coche abandonado.

Al inspeccionar el automóvil, el personal policial encontró en su interior un monitor y un mouse robados de la casa de la víctima. De inmediato se montó un cerrojo de búsqueda con el apoyo de las cámaras de videovigilancia y móviles de las comisarías 27° y 50°.

Aprehensiones y elementos incautados

El monitoreo en tiempo real permitió divisar en las cercanías a un sujeto con la vestimenta informada por las frecuencias. Minutos más tarde, en el mismo perímetro, cayó un segundo sospechoso. Durante los rastrillajes, los efectivos incautaron ademas guantes, un cuello de polar y un buzo que habrían sido descartados por los sospechosos al escapar del coche.

La Policía incautó guantes, un cuello polar y un buzo descartados por los delincuentes al intentar escapar a pie.

Los aprehendidos, de 22 y 34 años, quedaron alojados en la comisaría y a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, Policía Científica trabajó en el peritaje del auto y en las prendas secuestradas para determinar de manera pericial el grado de participación de los detenidos en el atraco.