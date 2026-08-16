La Policía de Mendoza logró recuperar durante la madrugada de este sábado un vehículo que había sido sustraído minutos antes en una violenta entradera en Luján de Cuyo. El procedimiento desplegado incluyó un seguimiento controlado, el abandono del coche en Godoy Cruz y un operativo de rastrillaje que culminó con la aprehensión de dos sospechosos.
La Policía recuperó en Godoy Cruz un auto robado durante un asalto a mano armada en Luján
Dos hombres fueron detenidos tras una persecución en Godoy Cruz luego de robar un auto en Luján. Se recuperó parte del botín.
El hecho se desencadenó cerca de la medianoche en una vivienda de Chacras de Coria. Según la denuncia de la víctima, un hombre de 61 años, cuatro delincuentes armados irrumpieron en el inmueble mientras dormía. Tras permanecer unos 30 minutos en el lugar, los asaltantes escaparon en el Toyota Etios del propietario cargado con joyas, electrodomésticos, televisores, un teléfono celular y periféricos de computación.
Persecución, auto abandonado y parte del botín
Al ser alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), efectivos de la Comisaría 27° detectaron el vehículo sospechoso circulando por Godoy Cruz. Al intentar identificarlos, los ocupantes aceleraron para darse a la fuga, dando inicio a un seguimiento que concluyó en las inmediaciones de las calles Capitán Candelaria y Santo Domingo, donde los delincuentes abandonaron el rodado.
Al inspeccionar el automóvil, el personal policial encontró en su interior un monitor y un mouse robados de la casa de la víctima. De inmediato se montó un cerrojo de búsqueda con el apoyo de las cámaras de videovigilancia y móviles de las comisarías 27° y 50°.
Aprehensiones y elementos incautados
El monitoreo en tiempo real permitió divisar en las cercanías a un sujeto con la vestimenta informada por las frecuencias. Minutos más tarde, en el mismo perímetro, cayó un segundo sospechoso. Durante los rastrillajes, los efectivos incautaron ademas guantes, un cuello de polar y un buzo que habrían sido descartados por los sospechosos al escapar del coche.
Los aprehendidos, de 22 y 34 años, quedaron alojados en la comisaría y a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, Policía Científica trabajó en el peritaje del auto y en las prendas secuestradas para determinar de manera pericial el grado de participación de los detenidos en el atraco.
En pocas palabras
- Policía recuperó auto: recuperaron un Toyota Etios robado en Luján de Cuyo tras un asalto a mano armada.
- Botín y persecución: en el vehículo secuestraron parte del botín (monitor y mouse) y detuvieron a dos sospechosos.
- Procedimiento policial: el robo ocurrió en Chacras de Coria; la Policía siguió el auto hasta Godoy Cruz y montó un rastrillaje.