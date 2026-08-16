Enzo Pérez desacatado: así festejó el triunfo de Maipú contra Godoy Cruz

Terminó el partido y los 3 puntos fueron para el Botellero; el mediocampista celebró y a los hinchas de Godoy Cruz no les gustó nada.

Enzo Pérez desacatado

A los 17 minutos del primer tiempo, Martín Pino marcó el 1 a 0 y desató el delirio tombino; sin embargo, todavía quedaba mucho fútbol por delante.