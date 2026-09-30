La Selección argentina se enfrenta a Bolivia, sin Messi y tras el subcampeonato del mundo: hora, TV y formaciones

Desde aquel partido hasta hoy, se desprendieron varias situaciones: se sembró la incertidumbre sobre la renovación de Lionel Scaloni como entrenador (actualmente con el panorama más favorable, tendiendo a quedarse), se confirmó el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, y la Albiceleste recibió la sanción para varios de sus futbolistas debido a los incidentes ocurridos en la final del Mundial frente a España (Leandro Paredes: 10 fechas, Nahuel Molina: 7 fechas, Roberto Ayala: 3 fechas, Thiago Almada: 1 fecha).

En cuanto a Scaloni, las negociaciones parecen transitar por buen camino y todo indica que el DT más ganador de la Selección argentina continuaría al frente del combinado nacional. Por otra parte, Lionel Messi arribará al país en los próximos días (por primera vez de regreso tras el fallecimiento de su padre) para jugar el último amistoso de la fecha FIFA contra Benín y despedirse de manera definitiva de la Albiceleste.

Por su parte, es preciso recordar que Bolivia se quedó en las puertas de disputar el Mundial 2026 porque perdió 2 a 1 ante Irak en la final del Repechaje Internacional que se disputó en el mes de abril. Asimismo, el combinado dirigido por Óscar Villegas disputó varios amistosos de los que sacó un saldo negativo: perdió 4 4 a 0 con Escocia, perdió con Argelia por el mismo resultado y, recientemente, Bolivia cayó 2 a 0 frente a Paraguay.

Selección argentina vs Bolivia, amistoso internacional: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Hora: 21

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: TyC Sports