La millonaria cifra por la que Damián Ayude embargó a San Lorenzo: el comunicado del club

A través de un comunicado oficial, el Ciclón informó los pormenores de la contratación del técnico. Ayude llegó para la Reserva en abril de 2024 contratado por Marcelo Moretti y pasó a la Primera División en junio de 2025. Posteriormente, en febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino le renovó y mejoró el contrato, pero en marzo fue despedido.

En el plano deportivo, la institución detalló que el entrenador dirigió un total de 29 partidos, registrando 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Por su parte, la efectividad global del ciclo en la Primera de San Lorenzo (en todas las competencias) arrojó un saldo de 9 triunfos, 11 empates y 11 caídas, lo que representa un 43,67% de efectividad.

El comunicado completo de San Lorenzo

"El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del exentrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.

La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses.

El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido. En total dirigió 29 partidos: 10 ganados, 10 empatados y 9 perdidos.

La institución seguirá informando sobre la evolución del caso".