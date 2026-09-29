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La millonaria cifra por la que Damián Ayude embargó a San Lorenzo: el comunicado del club

Damián Ayude, actual entrenador de Barracas Central, embargó a San Lorenzo. El Ciclón brindó detalles a través de sus canales oficiales de comunicación

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Damián Ayude embargó a San Lorenzo.

Damián Ayude embargó a San Lorenzo.

San Lorenzo atraviesa un presente realmente complicado. No solo desde lo futbolístico, sino también en lo financiero e institucional. En medio de este panorama, el club de Boedo notificó oficialmente este martes un nuevo pedido de embargo sobre sus cuentas bancarias.

En esta ocasión el protagonista es Damián Ayude, ex DT del Ciclón y actual director técnico de Barracas Central. El estratega desembarcó en la Reserva en abril de 2024 y luego asumió en Primera, impulsado por decisiones de la dirigencia azulgrana.

Los detalles del embargo y las cifras reclamadas

La nocticia sacudió al mundo San Lorenzo. La medida judicial, la cual se dio a conocer durante la jornada de este martes, se traduce en un reclamo por la estruendosa suma de $415.614.932, a los que se agregan $124.000.000 por intereses.

A través de un comunicado oficial, el Ciclón informó los pormenores de la contratación del técnico. Ayude llegó para la Reserva en abril de 2024 contratado por Marcelo Moretti y pasó a la Primera División en junio de 2025. Posteriormente, en febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino le renovó y mejoró el contrato, pero en marzo fue despedido.

En el plano deportivo, la institución detalló que el entrenador dirigió un total de 29 partidos, registrando 10 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Por su parte, la efectividad global del ciclo en la Primera de San Lorenzo (en todas las competencias) arrojó un saldo de 9 triunfos, 11 empates y 11 caídas, lo que representa un 43,67% de efectividad.

El comunicado completo de San Lorenzo

"El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del exentrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.

La medida contempla un embargo por $415.614.932 a lo que se suman $124.000.000 en concepto de intereses. Asimismo, el reclamo incluye USD 48.558 de capital, más USD 14.600 correspondientes a intereses.

El entrenador fue contratado por Marcelo Moretti para dirigir la Reserva de San Lorenzo en abril de 2024 y en junio de 2025 pasó a dirigir la Primera División. En febrero de 2026, el presidente transitorio Sergio Costantino renovó y mejoró su contrato, y en marzo fue despedido. En total dirigió 29 partidos: 10 ganados, 10 empatados y 9 perdidos.

La institución seguirá informando sobre la evolución del caso".

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