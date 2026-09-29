La mejor pizzería de Buenos Aires reveló cuántos gramos de queso lleva una pizza para que explote de sabor

¿Cuánta muzzarella tiene que llevar una pizza? Una pizzería experta te cuenta todo lo que hay que saber sobre esta pregunta clave.

Mientras que una pizza tradicional de estilo a la piedra suele llevar más de 300 gramos de queso, el estilo de molde que caracteriza a Güerrín se distingue por su abundante capa de mozzarella, la cual sobrepasa los bordes de la masa al derretirse en el horno.

La fórmula de Güerrín para la pizza perfecta es entonces: 600 gramos de queso repartidos uniformemente sobre la salsa de tomate. Una masa de molde, gruesa, con buena fermentación para sostener el peso de los ingredientes y finamente, una salsa de tomate fresca y sazonada.

Para replicar este resultado en un horno de casa, lo ideal es precalentar la asadera y el horno a la máxima temperatura posible, idealmente entre 250 °C y 300 °C, y utilizar una mozzarella de buena calidad con bajo contenido de humedad para evitar que despida exceso de agua durante la cocción.

¿Cómo llegó la pizza a Argentina?

Una buena pizza lleva al menos 500 gramos de queso.

Cuando la inmigración española e italiana llegaba a las costas del Río de la Plata, traía consigo algo más que su equipaje: su herencia culinaria. Los napolitanos, por ejemplo, trajeron la pasta y la pizza y rápidamente se incorporaron a la dieta de los argentinos.

Estos inmigrantes relacionaban al país con la tierra de la abundancia, donde los alimentos no escaseaban. Por eso, cuando recrearon sus recetas tradicionales, no dudaron en agregar cantidades que en sus países de origen eran impensadas. De allí también surge la idea de agregarle al menos medio kilo de queso a una pizza.