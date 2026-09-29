Quienes acostumbran a comer pizza sabrán las diferencias entre una pizza buena, una mala, una con poco o mucho queso, una pizzería rica o medio pelo. Pero hay algo que casi nadie sabe con exactitud, pero todos quieren saber: ¿cuántos gramos de queso lleva una pizza para que su sabor sea una locura?
Ante esta duda, una de las pizzerías más emblemáticas de Argentina reveló el secreto.
La mejor pizzería de Buenos Aires reveló cuántos gramos de queso lleva una pizza para que explote de sabor
Guerrin es la pizzería más emblemática de Buenos Aires y legendaria del mundo por la cual pasan hasta 10 mil personas por día. Por eso, reveló el secreto para que una pizza clásica de molde explote de sabor: radica en una cantidad generosa de mozzarella: 600 gramos por molde.
Mientras que una pizza tradicional de estilo a la piedra suele llevar más de 300 gramos de queso, el estilo de molde que caracteriza a Güerrín se distingue por su abundante capa de mozzarella, la cual sobrepasa los bordes de la masa al derretirse en el horno.
La fórmula de Güerrín para la pizza perfecta es entonces: 600 gramos de queso repartidos uniformemente sobre la salsa de tomate. Una masa de molde, gruesa, con buena fermentación para sostener el peso de los ingredientes y finamente, una salsa de tomate fresca y sazonada.
Para replicar este resultado en un horno de casa, lo ideal es precalentar la asadera y el horno a la máxima temperatura posible, idealmente entre 250 °C y 300 °C, y utilizar una mozzarella de buena calidad con bajo contenido de humedad para evitar que despida exceso de agua durante la cocción.
¿Cómo llegó la pizza a Argentina?
Cuando la inmigración española e italiana llegaba a las costas del Río de la Plata, traía consigo algo más que su equipaje: su herencia culinaria. Los napolitanos, por ejemplo, trajeron la pasta y la pizza y rápidamente se incorporaron a la dieta de los argentinos.
Estos inmigrantes relacionaban al país con la tierra de la abundancia, donde los alimentos no escaseaban. Por eso, cuando recrearon sus recetas tradicionales, no dudaron en agregar cantidades que en sus países de origen eran impensadas. De allí también surge la idea de agregarle al menos medio kilo de queso a una pizza.
En pocas palabras
- Masa y queso: El secreto de una pizza sabrosa radica en la calidad de la salsa, la masa y, especialmente, la cantidad de queso.
- Revelación de pizzería: La emblemática pizzería Güerrín de Buenos Aires usa 600 gramos de mozzarella por pizza de molde.
- Historia en Argentina: La pizza llegó con la inmigración italiana y se adaptó a la abundancia del país, aumentando las porciones de ingredientes.