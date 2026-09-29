Emetur: Mendoza actualizó la regulación de los alojamientos turísticos

El Gobierno de Mendoza oficializó un nuevo marco normativo para la clasificación, categorización y registración de los alojamientos para el turismo. La normativa del Emetur reemplaza un esquema que llevaba 20 años. Se exigirá conectividad digital, sistemas informáticos para el registro de ingresos y egresos de pasajeros y un seguimiento de reservas, tarifas, fechas, medios de pago y prestaciones.
A través de la Resolución 378 del Ente Mendoza Turismo (Emetur) detallas todos los requisitos para los servicios y sus categorías. Las autoridades actualizaron las reglas del sector y dejaron sin efecto la antigua Resolución 568 emitida en 2007.
Nuevas reglas de Emetur para los alojamientos turísticos
El régimen formalizado por el Emetur responde a las profundas transformaciones registradas en la industria durante las últimas dos décadas. La iniciativa contó con el trabajo del equipo legal del organismo público y el consenso del sector privado, representado por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga).
La presidenta del ente estatal, Gabriela Testa, confirmó que la disposición busca simplificar los trámites administrativos y adaptar el marco legal a las demandas actuales de los viajeros. De acuerdo con la funcionaria, la medida pretende garantizar certidumbre jurídica e incentivar la llegada de inversiones en los distintos departamentos.
La reforma aprobada por el Estado provincial redefine la clasificación de los establecimientos según su infraestructura y la tipología de servicio ofrecida. En ese contexto, el tradicional sistema de estrellas continuará aplicándose de manera exclusiva en los hoteles tradicionales, los hoteles boutique o petit hotel y la modalidad de apart hotel.
Por su parte, el segmento de cabañas pasa a organizarse bajo dos únicas categorías denominadas Estándar y Superior, eliminando escalas intermedias. Al mismo tiempo, la norma fija la condición de no categorizables a formatos como glamping, lodge, motel, hostería, posada, bed & breakfast, hospedaje, hostel o albergue, refugio y camping.
Emetur pide tecnología y control en los alojamientos turísticos
Las modificaciones incluyen reglas específicas sobre la tecnología disponible en las instalaciones destinadas a la recepción de los visitantes. Los establecimientos formales deberán incorporar conectividad digital, sistemas informáticos para la gestión de ingresos y egresos de pasajeros y canales actualizados de atención al usuario.
Respecto de la gestión de reservas, los prestadores deberán registrar formalmente la información detallada de cada operación realizada con los clientes. El procedimiento exige consignar la tarifa cobrada, las fechas del hospedaje, los medios de pago elegidos y el detalle preciso de los servicios contratados durante la estadía.
El marco legal para alquilar alojamientos turísticos temporarios
El organismo aclaró que la nueva normativa dictada no alcanza a las Propiedades de Alquiler Temporario (PAT), que comprenden las ofertas publicadas en plataformas digitales como Airbnb. Este segmento en particular continúa regido por la Ley provincial 7.863, sancionada en el año 2008.
Fuentes oficiales indicaron que existe un proyecto elaborado para modificar el decreto reglamentario de dicha ley, pero su avance requiere del acuerdo previo de las comunas. La diferencia conceptual reside en el origen contractual de las prestaciones, dado que la hotelería tradicional se enmarca en la regulación turística general y el alquiler temporario deriva de las normas de arrendamiento urbano.
En pocas palabras
- Mendoza: se derogó la norma de 2007 e incorporó pautas sobre tecnología y experiencia de uso para alojamientos turísticos.
- Nuevas reglas: se exigirá conectividad digital, sistemas informáticos de registro y seguimiento detallado de reservas.
- Clasificación: se modificó la categorización, manteniendo estrellas para hoteles y apart, y categorías Estándar y Superior para cabañas, mientras otros formatos quedan no categorizables.