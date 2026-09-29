Emetur: Mendoza actualizó la regulación de los alojamientos turísticos

La presidenta del ente estatal, Gabriela Testa, confirmó que la disposición busca simplificar los trámites administrativos y adaptar el marco legal a las demandas actuales de los viajeros. De acuerdo con la funcionaria, la medida pretende garantizar certidumbre jurídica e incentivar la llegada de inversiones en los distintos departamentos.

La resolución simplifica trámites y requerimientos e incorpora denominaciones especiales que acompañan las distintas tipologías. Una particularidad es que estamos actualizando una norma que dictamos en mi primera gestión a cargo del turismo provincial, en 2007 La resolución simplifica trámites y requerimientos e incorpora denominaciones especiales que acompañan las distintas tipologías. Una particularidad es que estamos actualizando una norma que dictamos en mi primera gestión a cargo del turismo provincial, en 2007

La reforma aprobada por el Estado provincial redefine la clasificación de los establecimientos según su infraestructura y la tipología de servicio ofrecida. En ese contexto, el tradicional sistema de estrellas continuará aplicándose de manera exclusiva en los hoteles tradicionales, los hoteles boutique o petit hotel y la modalidad de apart hotel.

Por su parte, el segmento de cabañas pasa a organizarse bajo dos únicas categorías denominadas Estándar y Superior, eliminando escalas intermedias. Al mismo tiempo, la norma fija la condición de no categorizables a formatos como glamping, lodge, motel, hostería, posada, bed & breakfast, hospedaje, hostel o albergue, refugio y camping.

Mendoza tiene una amplia oferte en hoteles de alga gama relacionados con el turismo del vino.

Emetur pide tecnología y control en los alojamientos turísticos

Las modificaciones incluyen reglas específicas sobre la tecnología disponible en las instalaciones destinadas a la recepción de los visitantes. Los establecimientos formales deberán incorporar conectividad digital, sistemas informáticos para la gestión de ingresos y egresos de pasajeros y canales actualizados de atención al usuario.

Respecto de la gestión de reservas, los prestadores deberán registrar formalmente la información detallada de cada operación realizada con los clientes. El procedimiento exige consignar la tarifa cobrada, las fechas del hospedaje, los medios de pago elegidos y el detalle preciso de los servicios contratados durante la estadía.

El marco legal para alquilar alojamientos turísticos temporarios

El organismo aclaró que la nueva normativa dictada no alcanza a las Propiedades de Alquiler Temporario (PAT), que comprenden las ofertas publicadas en plataformas digitales como Airbnb. Este segmento en particular continúa regido por la Ley provincial 7.863, sancionada en el año 2008.

Las categorías "estándar" y "superior" serán las que utilizará turismo para las cabañas.

Fuentes oficiales indicaron que existe un proyecto elaborado para modificar el decreto reglamentario de dicha ley, pero su avance requiere del acuerdo previo de las comunas. La diferencia conceptual reside en el origen contractual de las prestaciones, dado que la hotelería tradicional se enmarca en la regulación turística general y el alquiler temporario deriva de las normas de arrendamiento urbano.