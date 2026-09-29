Por trabajos en la zona de la Terminal hubo un desborde de agua que bajó 4 cuadras por las calles

Sorpresivamente, cerca del mediodía de este martes, un importante caudal de agua bajó desde la zona de la Terminal de Ómnibus de Mendoza por calles de San José, en Guaymallén. El hecho cobró notoriedad por tratarse de una hora pico, con mucho tránsito.
Así fue que en Viamonte y Pellegrini, frente al colegio San José, justo cuando salían los chicos de la escuela se produjo cierto caos vehicular que obligó a transitar con precaución.
A esto se sumó que se desbordaron las acequias, no sólo por la cantidad de agua, sino esencialmente por la cantidad de basura en los cauces, lo que produjo taponamientos.
Las obras de AYSAM en calle Alberdi
Aguas Mendocinas (AYSAM) está llevando adelante importantes trabajos sobre distintos puntos de calle Alberdi, entre Bandera de Los Andes y Lateral Norte del Acceso Este. Se trata de la realización de los empalmes a la red de las nuevas tuberías de agua instaladas por la Municipalidad de Guaymallén. Por estos trabajos, el tránsito por Alberdi permaneció cortado todo el día.
Se trata de tres empalmes, uno en la esquina de Alberdi y Bandera de Los Andes, otro en la intersección de Alberdi y Güemes y el restante en Alberdi y Lateral Norte del Acceso.
Además, la empresa de aguas y saneamiento reemplazará una antigua válvula.
Las tareas estaban previsto que se desarrollaran durante toda la jornada del martes hasta concluir los empalmes. Para tal fin, AYSAM programó la utilización de unos reflectores para poder continuar con los trabajos en horario nocturno.
En cuanto al agua que bajó casi 4 cuadras, inmediatamente se observó el trabajo de operarios de la empresa y municipales trabajando para que drenara lo más rápido posible.
En esa tarea los obreros se encontraron con gran cantidad de escombros, entre ellos muchas bolsas y botellas de plástico que a pesar de las advertencias y los pedidos de las autoridades, algunos ciudadanos siguen arrojando de modo irresponsable.
En Canal 7 se pudieron ver las imágenes de lo sucedido que mostraron las calles como si hubiese llovido.
En pocas palabras
- AYSAM realiza empalmes: se concretan tres empalmes en calle Alberdi, cerca de la Terminal de Ómnibus.
- Corte de tránsito: por los trabajos, el tránsito por calle Alberdi permaneció cortado en varias intersecciones.
- Continuidad de obras: las tareas se iban a extender durante toda la jornada, con previsión de iluminación para horario nocturno.