Por trabajos en la zona de la Terminal hubo un desborde de agua que bajó 4 cuadras por las calles

Una de las esquinas en las que se realizan los trabajos de reparación. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Las obras de AYSAM en calle Alberdi

Aguas Mendocinas (AYSAM) está llevando adelante importantes trabajos sobre distintos puntos de calle Alberdi, entre Bandera de Los Andes y Lateral Norte del Acceso Este. Se trata de la realización de los empalmes a la red de las nuevas tuberías de agua instaladas por la Municipalidad de Guaymallén. Por estos trabajos, el tránsito por Alberdi permaneció cortado todo el día.

Se trata de tres empalmes, uno en la esquina de Alberdi y Bandera de Los Andes, otro en la intersección de Alberdi y Güemes y el restante en Alberdi y Lateral Norte del Acceso.

Además, la empresa de aguas y saneamiento reemplazará una antigua válvula.

Las tareas estaban previsto que se desarrollaran durante toda la jornada del martes hasta concluir los empalmes. Para tal fin, AYSAM programó la utilización de unos reflectores para poder continuar con los trabajos en horario nocturno.

El agua llegó hasta Viamonte y Pellegrini, en San José. Foto: Canal 7

En cuanto al agua que bajó casi 4 cuadras, inmediatamente se observó el trabajo de operarios de la empresa y municipales trabajando para que drenara lo más rápido posible.

En esa tarea los obreros se encontraron con gran cantidad de escombros, entre ellos muchas bolsas y botellas de plástico que a pesar de las advertencias y los pedidos de las autoridades, algunos ciudadanos siguen arrojando de modo irresponsable.

En Canal 7 se pudieron ver las imágenes de lo sucedido que mostraron las calles como si hubiese llovido.