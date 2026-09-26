Cómo arreglar una canilla que pierde agua cada vez que la abres

Paso a paso para arreglar unas canillas que pierden.

Otro factor que puede generar esta salida de agua involuntaria por las perillas es la presión de agua alta, que fuerza los sellos y genera filtraciones.

Un truco casero puede resolver este problema de plomería, pero siempre que el asunto sea más serio o no sepas cómo arreglarlo, hay que buscar ayuda de un profesional.

Truco para arreglar una canilla que pierde agua por las perillas

Para ajustar una canilla que está perdiendo poco a poco agua por las perillas, hay que realizar una serie de pasos para solucionarlo, aunque primero hay que detectar el problema o causa.

Lo primero que hay que hacer es cortar el suministro de agua para poder trabajar sin problemas. Retira la tapa del tornillo de las perillas de la canilla con mucho cuidado, aflojando el tornillo central que sujeta al vástago. Retira la perilla para dejar al descubierto el mecanismo interno o robinete. Antes de ajustar, hay que revisar si el problema requiere un cambio de arandela o un simple ajuste. Aprieta la tuerca pequeña o la arandela superior para que la goma interna vuelva a presionar el eje y detenga la fuga de agua. Si continúa saliendo agua, vas a tener que desenroscar nuevamente el vástago usando una llave inglesa y vas a cambiar los aritos de goma gastados por unos nuevos. Finalmente, hay que hacer toda la estructura de la canilla nuevamente.

Cómo limpiar el sarro de las canillas con un truco

Para eliminar el sarro que se acumula en las perillas de las canillas, en la salida de agua y en el desagüe de paso, se puede realizar un truco simple y con ingredientes caseros.

Limpia el sarro antes de que se acumule mucho.

Prepara una mezcla de agua caliente y vinagre blanco y rocía bien las zonas donde se concentra el sarro. Deja que el producto actúe por al menos media hora y refriega con una esponja para sacar todo el sarro. En el caso del desagüe, hay que tirar el vinagre por la cañería.