Un truco efectivo para limpiar el sarro incrustado en las canillas del baño

¿Qué es el sarro de las canillas y cómo se puede limpiar con un truco?

El sarro que se forma en las canillas del baño, en la ducha, en los espejos, azulejos e incluso en los termos de mate, es una sustancia blanca y semilíquida que aparece cuando dichas superficies están en contacto con agua dura rica en minerales.

El sarro es justamente eso, un sedimento de minerales, principalmente de calcio y magnesio. Cuando el agua se evapora, los minerales disueltos quedan pegados en los metales o cerámicas en forma sólida y se van acumulando. Es un proceso de cristalización.

El sarro se forma por los minerales disueltos en el agua.

El sarro es un problema estético, un problema que puede reducir la salida de agua si se concentra en la cañería y una sustancia que puede acortar la vida útil de algunos metales si no se elimina a tiempo.

Para limpiar el sarro incrustado o escondido en la unión entre la grifería y el lavamanos o bidé, hay que recurrir a un truco. Si se concentra humedad en las uniones, se forma sarro, pueden aparecer hongos y encima se puede llenar de óxido.

Truco paso a paso para limpiar el sarro

Lo mejor es usar vinagre blanco de alcohol para realizar esta limpieza. Si las canillas están muy agarradas, puedes desarmar la estructur ocn cuidado para limpiar debajo.

El vinagre disuelve y elimina el sarro incrustado.

Humedece un trapo limpio con una mezcla de agua y vinagre blanco y envuelve la canilla o superficie afectada por el sarro. Deja que el vinagre actúe por al menos una hora. Retira el trapo con vinagre y refriega el sarro blando y las manchas con un cepillo. El vinagre disuelve los minerales del sarro muy bien.

Para evitar que el sarro se acumule, la clave está en mantener una buena limpieza y en secar bien las canillas cuando se empapan para que los minerales no se concentren.