Truco para recuperar las baldosas del piso de la casa gastadas y opacas

Un truco de casa puede ser de limpieza, construcción, remodelación, renovación y arreglos. Es muy común entrar a una casa antigua, con muchos años e historia, y notar que las baldosas del piso están opacas o sin brillo. Este detalle es muy común en las viejas baldosas rojas o marrones que se colocaban en las casas y en las escuelas hace varios años.
Cuando las baldosas están opacas, se pueden limpiar y recuperar con un truco y algunos productos pensados específicamente para ello.
Si vas a restaurar las baldosas gastadas y sin brillo, de paso conviene revisar el estado general de las mismas, rellenar las juntas gastadas y tapar los huecos o piquetes en la cerámica.
Cómo restaurar las baldosas opacas de la casa con un truco y un par de ingredientes
Antes de realizar cualquier truco de restauración de brillo o color, hay que arreglar los problemas más estructurales y no tan estéticos. Revisa las baldosas de la habitación y chequea el estado de las juntas, zócalos, esquinas y terminaciones.
Si hay baldosas sueltas, conviene retirarlas con cuidado, rellenar con cemento nuevo para pegarla, nivelar para que quede a la altura de las demás baldosas y colocar masilla o silicona en las juntas. Si es necesario, renueva las juntas de todas las baldosas para obtener un mejor resultado al terminar el truco.
Paso a paso para devolver el brillo a las baldosas de la casa
- Para comenzar con este truco, barre y aspira bien el piso para retirar la tierra suelta, la pelusa y el polvo.
- Realiza una limpieza profunda de las baldosas con agua tibia y vinagre blanco. Enjuaga con agua limpia.
- Seca bien el piso con un trapo que no libere pelusa, porque luego vas a colocar el restaurador sobre las baldosas.
- Coloca el restaurador de brillo acrílico sobre los pisos ya limpios y secos. Este producto se consigue en las pinturerías. Forma una película protectora sobre las baldosas que realza el tono y disimula la opacidad.
- Deja que el restaurador se seque bien antes de caminar sobre las baldosas o limpiar con algún producto y listo, los suelos de la casa quedan como nuevos sin tener que realizar una obra.
Los restauradores de pisos y baldosas opacas vienen de diferentes colores, transparentes y de alto tránsito. Aproximadamente, un balde de un litro sale unos $28.000, aunque va a depender de la marca y de la superficie a cubrir.
En pocas palabras
- Truco para pisos: Renueva las baldosas opacas y gastadas de tu casa sin necesidad de una obra mayor.
- Restauración paso a paso: Limpieza profunda con vinagre, secado y aplicación de un restaurador acrílico para devolver el brillo.
- Costo y resultado: El producto restaurador, disponible en pinturerías, realza el tono y protege las baldosas, con un costo aproximado de $28.000 el litro.