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Truco para recuperar las baldosas del piso de la casa gastadas y opacas

Generalmente, las baldosas se ponen opacas o pierden brillo por el desgaste y el paso de los años. Con un truco se pueden renovar

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Truco paso a paso para devolver el brillo a las baldosas. 

Truco paso a paso para devolver el brillo a las baldosas. 

Un truco de casa puede ser de limpieza, construcción, remodelación, renovación y arreglos. Es muy común entrar a una casa antigua, con muchos años e historia, y notar que las baldosas del piso están opacas o sin brillo. Este detalle es muy común en las viejas baldosas rojas o marrones que se colocaban en las casas y en las escuelas hace varios años.

Cuando las baldosas están opacas, se pueden limpiar y recuperar con un truco y algunos productos pensados específicamente para ello.

Recupera las baldosas opacas y gastadas con un truco.

Recupera las baldosas opacas y gastadas con un truco.

Si vas a restaurar las baldosas gastadas y sin brillo, de paso conviene revisar el estado general de las mismas, rellenar las juntas gastadas y tapar los huecos o piquetes en la cerámica.

Cómo restaurar las baldosas opacas de la casa con un truco y un par de ingredientes

Antes de realizar cualquier truco de restauración de brillo o color, hay que arreglar los problemas más estructurales y no tan estéticos. Revisa las baldosas de la habitación y chequea el estado de las juntas, zócalos, esquinas y terminaciones.

Limpia bien los pisos antes de colocar el restaurador.&nbsp;

Limpia bien los pisos antes de colocar el restaurador.

Si hay baldosas sueltas, conviene retirarlas con cuidado, rellenar con cemento nuevo para pegarla, nivelar para que quede a la altura de las demás baldosas y colocar masilla o silicona en las juntas. Si es necesario, renueva las juntas de todas las baldosas para obtener un mejor resultado al terminar el truco.

Paso a paso para devolver el brillo a las baldosas de la casa

Los restauradores se consiguen en cualquier pinturer&iacute;a.&nbsp;

Los restauradores se consiguen en cualquier pinturería.

  1. Para comenzar con este truco, barre y aspira bien el piso para retirar la tierra suelta, la pelusa y el polvo.
  2. Realiza una limpieza profunda de las baldosas con agua tibia y vinagre blanco. Enjuaga con agua limpia.
  3. Seca bien el piso con un trapo que no libere pelusa, porque luego vas a colocar el restaurador sobre las baldosas.
  4. Coloca el restaurador de brillo acrílico sobre los pisos ya limpios y secos. Este producto se consigue en las pinturerías. Forma una película protectora sobre las baldosas que realza el tono y disimula la opacidad.
  5. Deja que el restaurador se seque bien antes de caminar sobre las baldosas o limpiar con algún producto y listo, los suelos de la casa quedan como nuevos sin tener que realizar una obra.

Los restauradores de pisos y baldosas opacas vienen de diferentes colores, transparentes y de alto tránsito. Aproximadamente, un balde de un litro sale unos $28.000, aunque va a depender de la marca y de la superficie a cubrir.

En pocas palabras

  • Truco para pisos: Renueva las baldosas opacas y gastadas de tu casa sin necesidad de una obra mayor.
  • Restauración paso a paso: Limpieza profunda con vinagre, secado y aplicación de un restaurador acrílico para devolver el brillo.
  • Costo y resultado: El producto restaurador, disponible en pinturerías, realza el tono y protege las baldosas, con un costo aproximado de $28.000 el litro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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