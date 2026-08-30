Truco para recuperar las baldosas del piso de la casa gastadas y opacas

Cómo restaurar las baldosas opacas de la casa con un truco y un par de ingredientes

Antes de realizar cualquier truco de restauración de brillo o color, hay que arreglar los problemas más estructurales y no tan estéticos. Revisa las baldosas de la habitación y chequea el estado de las juntas, zócalos, esquinas y terminaciones.

Limpia bien los pisos antes de colocar el restaurador.

Si hay baldosas sueltas, conviene retirarlas con cuidado, rellenar con cemento nuevo para pegarla, nivelar para que quede a la altura de las demás baldosas y colocar masilla o silicona en las juntas. Si es necesario, renueva las juntas de todas las baldosas para obtener un mejor resultado al terminar el truco.

Paso a paso para devolver el brillo a las baldosas de la casa

Los restauradores se consiguen en cualquier pinturería.

Para comenzar con este truco, barre y aspira bien el piso para retirar la tierra suelta, la pelusa y el polvo. Realiza una limpieza profunda de las baldosas con agua tibia y vinagre blanco. Enjuaga con agua limpia. Seca bien el piso con un trapo que no libere pelusa, porque luego vas a colocar el restaurador sobre las baldosas. Coloca el restaurador de brillo acrílico sobre los pisos ya limpios y secos. Este producto se consigue en las pinturerías. Forma una película protectora sobre las baldosas que realza el tono y disimula la opacidad. Deja que el restaurador se seque bien antes de caminar sobre las baldosas o limpiar con algún producto y listo, los suelos de la casa quedan como nuevos sin tener que realizar una obra.

Los restauradores de pisos y baldosas opacas vienen de diferentes colores, transparentes y de alto tránsito. Aproximadamente, un balde de un litro sale unos $28.000, aunque va a depender de la marca y de la superficie a cubrir.