Araña violinista: los impensados lugares de tu casa donde suele esconderse en invierno

En pleno invierno, los puntos ciegos de la vivienda se multiplican debido al almacenamiento de elementos térmicos y la falta de ventilación frecuente.

La parte de atrás de los espejos es uno de los lugares preferidos de esta araña.

Entre los escondites más recurrentes dentro del hogar se destacan:

Detrás de cuadros y espejos: los espacios milimétricos entre la pared y el dorso de los marcos son sus favoritos por la sombra permanente y la falta de corriente de aire.

los espacios milimétricos entre la pared y el dorso de los marcos son sus favoritos por la sombra permanente y la falta de corriente de aire. Calzado y prendas guardadas: los zapatos, botas o abrigos colgados en el fondo del placard que no se utilizaron durante meses representan un microclima perfecto para su anidación.

los zapatos, botas o abrigos colgados en el fondo del placard que no se utilizaron durante meses representan un microclima perfecto para su anidación. Interior de muebles y cajones poco transitados: escombreras internas, bajo mesadas, escritorios y despensas donde se acumulan papeles o cajas de cartón.

escombreras internas, bajo mesadas, escritorios y despensas donde se acumulan papeles o cajas de cartón. Pliegues de cortinas pesadas y zócalos: zonas bajas donde la humedad es mínima y la temperatura se mantiene estable.

Cómo prevenir picaduras y mantener el hogar protegido

La mejor herramienta frente a esta araña es desbaratar sus zonas de confort. Dado que no se trata de un animal agresivo, ya que solo muerde como mecanismo de defensa cuando se siente apretado contra la piel, la limpieza estratégica es la clave fundamental.

Especialistas en toxicología aconsejan realizar un aspirado profundo en zócalos y detrás de los muebles pesados de forma periódica. Asimismo, al momento de sacar la ropa de abrigo almacenada, resulta indispensable sacudir las prendas y revisar el interior del calzado antes de calzárselo.