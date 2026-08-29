Araña violinista: los impensados lugares de tu casa donde suele esconderse en invierno

Contrario a lo que la creencia popular sostiene sobre la inactividad de las arañas durante los meses fríos, la violinista (Loxosceles) encuentra en esta época el momento propicio para mudarse al interior de las casas. El objetivo es simple: refugiarse de las heladas en ambientes secos, oscuros y apacibles.
Esta especie, cuyo veneno posee una potente acción necrótica que puede causar severas complicaciones en la piel e inclusive cuadros sistémicos graves, es de hábitos estrictamente nocturnos y huidizos. Sin embargo, cuando el frío apremia en el exterior, la casa se convierte en su santuario principal.
Araña violinista: dónde busca refugio durante el invierno
A diferencia de otras especies que tejen redes visibles a la altura del techo, la violinista prefiere superficies planas y rincones donde el movimiento humano sea casi nulo.
En pleno invierno, los puntos ciegos de la vivienda se multiplican debido al almacenamiento de elementos térmicos y la falta de ventilación frecuente.
Entre los escondites más recurrentes dentro del hogar se destacan:
- Detrás de cuadros y espejos: los espacios milimétricos entre la pared y el dorso de los marcos son sus favoritos por la sombra permanente y la falta de corriente de aire.
- Calzado y prendas guardadas: los zapatos, botas o abrigos colgados en el fondo del placard que no se utilizaron durante meses representan un microclima perfecto para su anidación.
- Interior de muebles y cajones poco transitados: escombreras internas, bajo mesadas, escritorios y despensas donde se acumulan papeles o cajas de cartón.
- Pliegues de cortinas pesadas y zócalos: zonas bajas donde la humedad es mínima y la temperatura se mantiene estable.
Cómo prevenir picaduras y mantener el hogar protegido
La mejor herramienta frente a esta araña es desbaratar sus zonas de confort. Dado que no se trata de un animal agresivo, ya que solo muerde como mecanismo de defensa cuando se siente apretado contra la piel, la limpieza estratégica es la clave fundamental.
Especialistas en toxicología aconsejan realizar un aspirado profundo en zócalos y detrás de los muebles pesados de forma periódica. Asimismo, al momento de sacar la ropa de abrigo almacenada, resulta indispensable sacudir las prendas y revisar el interior del calzado antes de calzárselo.
En pocas palabras
- Araña violinista: se traslada a casas para refugiarse del frío invernal en ambientes secos y oscuros.
- Lugares ocultos: prefiere espacios como detrás de cuadros, calzado guardado y muebles poco transitados.
- Prevención: se recomienda limpieza profunda, aspirado de rincones y revisión de prendas antes de su uso.