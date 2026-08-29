En 1970, Egipto terminó una de las obras de ingeniería más importantes de su historia. Se trata de la construcción de la Gran Presa de Asuán, una infraestructura construida para controlar las crecidas del Nilo, almacenar agua para los años secos y producir electricidad.
La construcción que convirtió a Egipto en dueño del Nilo: 55 años después, Etiopía levanta una presa que cambia todo
Egipto teme que la gestión del agua por parte de Etiopía afecte su seguridad hídrica, mientras ambas naciones debaten quién controla el caudal vital del río Nilo.
Medio siglo después, otra enorme represa sobre el mismo sistema fluvial cambió el equilibrio de poder. Esta vez, la construcción protagonista es en Etiopía.
Egipto controló el Nilo durante décadas: la construcción de una megarepresa en Etiopía cambió las reglas
La presa de Asuán comenzó a almacenar agua en 1968 y su estructura quedó terminada en julio de 1970. Detrás de ella nació el lago Nasser, con una capacidad total de almacenamiento de alrededor de 169.000 millones de metros cúbicos. Para Egipto, la infraestructura permitió regular un río del que depende prácticamente toda la vida del país.
Pero el Nilo no nace en Egipto. Una parte fundamental de su caudal llega desde las tierras altas de Etiopía a través del Nilo Azul, el río que aporta la mayor parte del agua que finalmente continúa hacia Sudán y Egipto. Y allí, a unos kilómetros de la frontera sudanesa, Etiopía comenzó con su propia construcción. Se trata de la la Gran Presa del Renacimiento Etíope, conocida como GERD.
Construcción de presas: la pelea por el agua del Nilo entre Egipto y Etiopía
El proyecto de construcción comenzó en 2011 y creó un embalse con capacidad para aproximadamente 74.000 millones de metros cúbicos de agua. La presa tiene unos 145 metros de altura y fue diseñada principalmente para producir electricidad. Su capacidad instalada ronda los 5.150 megavatios, una transformación enorme para Etiopía, donde el acceso a la energía ha sido durante años uno de los grandes obstáculos para el desarrollo.
El problema aparece aguas abajo. Egipto teme que la forma en que Etiopía almacene y libere el agua pueda afectar su seguridad hídrica, especialmente durante períodos prolongados de sequía. Durante años, El Cairo intentó conseguir un acuerdo vinculante sobre el llenado y funcionamiento de la presa, pero las negociaciones no produjeron el pacto que buscaba.
La inauguración de la GERD en septiembre de 2025 no eliminó la dependencia de Egipto del río, pero sí modificó quién puede regular una parte fundamental de su recorrido.
En pocas palabras
- Represa del Renacimiento Etíope: Etiopía avanza en la construcción de una represa que preocupa a Egipto por su seguridad hídrica.
- Control del Nilo: La Gran Presa de Asuán, construida en 1970, aseguraba el control egipcio sobre el río.
- Tensión hídrica: La nueva represa etíope altera el equilibrio de poder sobre el caudal vital del Nilo, generando negociaciones tensas.