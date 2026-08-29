La construcción que convirtió a Egipto en dueño del Nilo: 55 años después, Etiopía levanta una presa que cambia todo

Pero el Nilo no nace en Egipto. Una parte fundamental de su caudal llega desde las tierras altas de Etiopía a través del Nilo Azul, el río que aporta la mayor parte del agua que finalmente continúa hacia Sudán y Egipto. Y allí, a unos kilómetros de la frontera sudanesa, Etiopía comenzó con su propia construcción. Se trata de la la Gran Presa del Renacimiento Etíope, conocida como GERD.

Construcción de presas: la pelea por el agua del Nilo entre Egipto y Etiopía

El proyecto de construcción comenzó en 2011 y creó un embalse con capacidad para aproximadamente 74.000 millones de metros cúbicos de agua. La presa tiene unos 145 metros de altura y fue diseñada principalmente para producir electricidad. Su capacidad instalada ronda los 5.150 megavatios, una transformación enorme para Etiopía, donde el acceso a la energía ha sido durante años uno de los grandes obstáculos para el desarrollo.

El problema aparece aguas abajo. Egipto teme que la forma en que Etiopía almacene y libere el agua pueda afectar su seguridad hídrica, especialmente durante períodos prolongados de sequía. Durante años, El Cairo intentó conseguir un acuerdo vinculante sobre el llenado y funcionamiento de la presa, pero las negociaciones no produjeron el pacto que buscaba.

La inauguración de la GERD en septiembre de 2025 no eliminó la dependencia de Egipto del río, pero sí modificó quién puede regular una parte fundamental de su recorrido.