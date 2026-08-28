El país de América Latina que le da la espalda a Estados Unidos y construye de la mayor planta desalinizadora

Este proyecto de América Latina está pensado para abastecer a Playas de Rosarito y al suroeste de Tijuana, una zona cuya provisión depende actualmente en buena parte del agua proveniente del río Colorado. El objetivo no es abandonar de inmediato esa fuente, sino sumar una alternativa que permita reducir la vulnerabilidad del sistema frente a sequías, interrupciones y una menor disponibilidad futura.

El país de América Latina que se enfrenta a la sequía

La diferencia podría ser considerable. La planta podrá duplicar su capacidad hasta alcanzar los 4.400 litros por segundo. Eso equivale a más de 380.000 metros cúbicos de agua potable diarios, un volumen que, según las proyecciones de Cox, podría abastecer a cerca de dos millones de habitantes de Tijuana y Playas de Rosarito.

Para producirla utilizará ósmosis inversa, una tecnología que hace pasar el agua de mar a presión por membranas capaces de retener sales, minerales e impurezas. El resultado es agua apta para el consumo humano, aunque el proceso requiere infraestructura energética y genera una corriente concentrada de agua salina que debe ser gestionada.

La obra forma parte de las prioridades del Plan Nacional Hídrico de México y representa un cambio estratégico para una región que durante décadas dependió de una compleja red para trasladar agua desde el río Colorado hasta las ciudades de Baja California. Un documento del Banco de Desarrollo de América del Norte señala que la nueva infraestructura busca diversificar las fuentes de suministro y aumentar la resistencia del sistema frente a las sequías.