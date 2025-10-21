La región América Latina siempre está llena de sorpresas económicas. Mientras algunos países luchan por mantener la estabilidad, otros logran destacarse con una moneda fuerte en medio de la volatilidad regional.
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: ni el sol peruano ni el peso colombiano
Según el informe FX Insights de BBVA, el peso mexicano (MXN) se mantendrá fuerte frente al dólar. Esto no es casualidad, la fortaleza del peso de México se basa en varios factores clave que hacen que los inversionistas confíen en él y que el mercado lo vea como un refugio seguro en comparación con otras monedas latinoamericanas.
Uno de los elementos más importantes es la tasa de interés real atractiva, que ofrece rendimientos competitivos para los inversionistas internacionales, aumentando la demanda del peso. A esto se suma la baja volatilidad cambiaria, un indicador de que los mercados financieros mexicanos son relativamente estables y confiables.
La moneda de América Latina más fuerte
Además, la política monetaria creíble del Banco de México (Banxico) refuerza la confianza: decisiones claras, transparentes y coherentes que generan seguridad en los mercados. Finalmente, el respaldo institucional sólido demuestra que las instituciones financieras mexicanas pueden enfrentar desafíos económicos sin poner en riesgo la estabilidad de la moneda.
El resultado es que el peso mexicano se perfila como la moneda más estable de América Latina en 2026, superando a sus vecinos y consolidando su papel como referencia regional. Esta estabilidad tiene implicaciones concretas: atrae inversión extranjera, fortalece el comercio y genera mayor confianza tanto dentro como fuera del país.
Mientras algunas monedas luchan por mantenerse firmes, México se prepara para un año donde su moneda será sinónimo de estabilidad, seguridad y oportunidad. En un continente donde la volatilidad es la norma, el peso mexicano se convierte en un punto de referencia, mostrando que es posible mantener firmeza incluso en tiempos de incertidumbre.