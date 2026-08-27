Las lluvias, las filtraciones y la humedad pueden convertirse en un problema para cualquier vivienda. Cuando el techo presenta pequeñas grietas, el agua puede comenzar a ingresar y provocar manchas y otros inconvenientes dentro del hogar. Por eso, es importante atender estas señales antes de que el problema se agrave y qué mejor que hacerlo con un barato impermeabilizante casero.
Paso a paso: así puedes hacer un impermeabilizante casero para cuidar el techo de lluvias y frenar la humedad
Si el agua de lluvia filtra por el techo de casa, es fundamental preparar este impermeabilizante casero de pocos materiales para sellar las fisuras
Adiós goteras y filtración de agua: cómo sellar el techo con un impermeabilizante casero
Existen distintos productos destinados a impermeabilizar el techo, tal como te conté en ocasiones anteriores. También existen alternativas caseras y a continuación conocerás una de las más fáciles de hacer.
Se trata de una preparación con sellador vinílico, cemento y telgopor, ingredientes que permiten obtener una pasta para cubrir la superficie del techo. En el siguiente instructivo, aprenderás a hacer el impermeabilizante casero.
Materiales
- 5 litros de sellador o fijador vinílico para muros y paredes
- 5 kilos de cemento blanco
- Entre 3 y 5 trozos de telgopor de aproximadamente 60 centímetros de largo
- Balde, tarro o recipiente de buen tamaño para preparar la mezcla
- 1 rodillo y 1 espátula
Procedimiento
- Una vez reunidos todos los materiales, el primer paso será colocar el sellador vinílico y el cemento dentro del recipiente
- Luego, incorporar los trozos de telgopor de manera gradual mientras se mezcla la preparación
- Al entrar en contacto con los demás componentes, el telgopor comenzará a deshacerse o integrarse en la mezcla
- Es importante revolver constantemente para conseguir una pasta uniforme, sin grandes grumos, que pueda extenderse con facilidad sobre la superficie
- Antes de aplicar el impermeabilizante, será fundamental preparar correctamente el techo
- La superficie debe quedar limpia y libre de polvo, suciedad, restos de cemento u otros materiales que puedan impedir una correcta adherencia. La limpieza previa será clave para que la mezcla se distribuya de forma más pareja.
- Con el techo limpio y seco, se podrá comenzar a extender la preparación utilizando un rodillo
- La idea es cubrir cuidadosamente las zonas necesarias y formar una capa uniforme sobre la superficie
- Una vez finalizada la aplicación, habrá que dejar secar el impermeabilizante casero durante 24 horas.
De esta forma, podrás sellas las grietas y goteras del techo, sin gastar tanto dinero, con productos que podés conseguir fácilmente en una ferretería. Recordá hacer el trabajo en días de sol, cuando el techo esté seco, ya que caso contrario el agua filtrará y el impermeabilizante no funcionará.
En pocas palabras
- Impermeabilizante casero: Prepara una solución con sellador vinílico, cemento y telgopor para sellar grietas.
- Aplicación: Limpia el techo a fondo y aplica la mezcla con rodillo, asegurando una capa uniforme.
- Secado y precaución: Deja secar 24 horas y aplica en días soleados para evitar filtraciones por humedad.