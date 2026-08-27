Paso a paso: así puedes hacer un impermeabilizante casero para cuidar el techo de lluvias y frenar la humedad

Adiós goteras y filtración de agua: cómo sellar el techo con un impermeabilizante casero

Existen distintos productos destinados a impermeabilizar el techo, tal como te conté en ocasiones anteriores. También existen alternativas caseras y a continuación conocerás una de las más fáciles de hacer.

Se trata de una preparación con sellador vinílico, cemento y telgopor, ingredientes que permiten obtener una pasta para cubrir la superficie del techo. En el siguiente instructivo, aprenderás a hacer el impermeabilizante casero.