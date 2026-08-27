Cómo fabricar velas nuevas con restos de cera vieja y un truco

Las velas aromáticas que usamos para tomar un baño, ambientar la casa y las velas comunes que prendemos cuando se corta la luz se pueden reutilizar siempre que sean de cera apta para ello. Cuando quedan muchos restos de cera de vela generalmente la descartamos y no de fdamos una segunda oportunidad.
Un truco de reciclaje y reutilización puede ser también la oportunidad de crear una artesanía. Te enseño a reutilizar y aprovechar los restos de cera vieja para crear velas nuevas con moldes y cuidando cada paso del proceso para no quemarte.
¿Todas las ceras de velas se pueden reutilizar?
La gran mayoría sí se puede volver a usar, aunque puede que requieran de diferentes tratamientos o temperaturas.
Las ceras de velas más fáciles de reutilizar son la parafina, la cera de soja y la cera de abejas. La parafina es la más común, económica y fácil de derretir para fabricar velas desde cero. La cera de sola es de origen vegetal, biodegradable y se derrite fácilmente.
Algunos pasos en el proceso de armado de velas son los que pueden causar problemas. Si fundimos tipos diferentes de ceras, provenientes de velas distintas, puede que la combustión no sea uniforme.
No limpiar los moldes ni retirar la suciedad de la cera reciclada también causa problemas en el procedimiento. Lo mismo pasa cuando las velas ya estaban muy quemadas y sobrefundidas.
Truco para reciclar la cera de velas vieja
Para reutilizar cera de velas, hay que juntar una cantidad importante de estos restos, para que rindan por lo menos en una unidad.
Vas a necesitar: restos de velas de un mismo material, mechas de algodón, recipientes limpios y aptos para velas, una olla pequeña para baño maría, un palo o pinza para sostener la mecha, aceites esenciales o esencias. Te dejo el paso a paso de este truco:
- Trocea la cera vieja y retira los restos quemados o los cordeles de velas anteriores. Lo mejor es que sean trozos pequeños para que se derritan más fácil.
- Coloca los trozos de velas en un recipiente resistente al calor (de metal o vidrio templado) y colócalo sobre una olla que tenga agua hirviendo para derretir a baño maría. El vapor derrite la cera.
- Prepara los envases para velas atando el cordel en el palo de madera, cruzando el palo por el borde para sostener el cordel.
- Coloca la fragancia o aceite en la cera ya derretida y vierte poco a poco en los recipientes, cuidando las manos de quemaduras.
- Deja enfriar las velas a temperatura ambiente y corta el excedente de la mecha.
En pocas palabras
- Reciclaje de velas: Aprende un truco sencillo para reutilizar restos de cera vieja y crear nuevas velas caseras.
- Tipos de cera: Se pueden reciclar mayormente parafina, cera de soja y cera de abejas, cada una con sus particularidades.
- Proceso simple: Sigue pasos como trocear la cera, derretirla a baño maría y verter en moldes limpios para obtener velas nuevas.