Cómo fabricar velas nuevas con restos de cera vieja y un truco

Las ceras de velas más fáciles de reutilizar son la parafina, la cera de soja y la cera de abejas. La parafina es la más común, económica y fácil de derretir para fabricar velas desde cero. La cera de sola es de origen vegetal, biodegradable y se derrite fácilmente.

Las velas en su mayoría están hechas de ceras reciclables.

Algunos pasos en el proceso de armado de velas son los que pueden causar problemas. Si fundimos tipos diferentes de ceras, provenientes de velas distintas, puede que la combustión no sea uniforme.

No limpiar los moldes ni retirar la suciedad de la cera reciclada también causa problemas en el procedimiento. Lo mismo pasa cuando las velas ya estaban muy quemadas y sobrefundidas.

Truco para reciclar la cera de velas vieja

Para reutilizar cera de velas, hay que juntar una cantidad importante de estos restos, para que rindan por lo menos en una unidad.

Vas a necesitar: restos de velas de un mismo material, mechas de algodón, recipientes limpios y aptos para velas, una olla pequeña para baño maría, un palo o pinza para sostener la mecha, aceites esenciales o esencias. Te dejo el paso a paso de este truco:

Paso a paso para crear tus propias velas.