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Datos a tener en cuenta

Simulador de crédito hipotecario: cuánto hay que ganar para comprar una casa de U$S106.000

El programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a Crédito Hipotecario financia la compra de primera vivienda, construcción y ampliación

Analía Doña
Por Analía Doña [email protected]
Luis Caputo anticipó qué ingreso familiar neto se necesita para acceder a un crédito hipotecario de $120 millones.

Luis Caputo anticipó qué ingreso familiar neto se necesita para acceder a un crédito hipotecario de $120 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo programa destinado al financiamiento de créditos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda. ¿Cuánto hay que ganar para acceder al préstamo?

El programa contempla un monto total de $2 billones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES colocará en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, en pesos ajustables por UVA más un interés adicional.

Luis Caputo anunci&oacute; que se usar&aacute;n fondos de ANSES para impulsar nuevas l&iacute;neas de cr&eacute;ditos hipotecarios.

Luis Caputo anunció que se usarán fondos de ANSES para impulsar nuevas líneas de créditos hipotecarios.

La primera licitación saldría la semana que viene, según anticipó el propio ministro.

Los 10 datos que tiene que saber el tomador del crédito hipotecario

  • Monto máximo: hasta 150.000 UVA (unos U$S200.000).
  • Tasa máxima: UVA + 7,50%.
  • Plazo: mínimo 15 años.
  • Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
  • Ejemplo oficial: crédito de $120.920.000.
  • Propiedad del ejemplo: U$S106.667.
  • Financiamiento: 75% del valor.
  • Cuota inicial: $865.098.
  • Ingreso familiar neto requerido: $3.460.391.
  • Relación cuota-ingreso: 25%.
    El gobierno estima que 18.000 familias podrán acceder al crédito hipotecario con este programa.

    El gobierno estima que 18.000 familias podrán acceder al crédito hipotecario con este programa.

Cuánto hay que ganar y de cuánto es la cuota inicial del crédito hipotecario

El propio gobierno dio un ejemplo concreto.

Para una propiedad valuada en U$S 106.667, con un financiamiento equivalente al 75% del valor de la vivienda, el crédito hipotecario sería de $120.920.000.

Tomando:

  • una tasa de UVA + 7%
  • un plazo de 25 años

La cuota inicial estimada sería de $865.098.

Y, considerando una relación cuota-ingreso del 25%, el grupo familiar debería tener un ingreso neto mensual de $3.460.391.

Caputo sostuvo que el crédito hipotecario es una prioridad del gobierno porque permite que una persona con trabajo pueda acceder a una vivienda sin tener que esperar “30 o 40 años” para comprarla.

En pocas palabras

  • Créditos hipotecarios: lanzan programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a Crédito Hipotecario.
  • Requisitos: se detalla el ingreso familiar neto requerido para acceder a un crédito hipotecario.
  • Detalles clave: se informan montos máximos, plazos y porcentajes de financiamiento del nuevo programa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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