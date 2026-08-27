El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo programa destinado al financiamiento de créditos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda. ¿Cuánto hay que ganar para acceder al préstamo?
Simulador de crédito hipotecario: cuánto hay que ganar para comprar una casa de U$S106.000
El programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a Crédito Hipotecario financia la compra de primera vivienda, construcción y ampliación
El programa contempla un monto total de $2 billones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES colocará en depósitos a plazo fijo en entidades financieras, en pesos ajustables por UVA más un interés adicional.
La primera licitación saldría la semana que viene, según anticipó el propio ministro.
Los 10 datos que tiene que saber el tomador del crédito hipotecario
- Monto máximo: hasta 150.000 UVA (unos U$S200.000).
- Tasa máxima: UVA + 7,50%.
- Plazo: mínimo 15 años.
- Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.
- Ejemplo oficial: crédito de $120.920.000.
- Propiedad del ejemplo: U$S106.667.
- Financiamiento: 75% del valor.
- Cuota inicial: $865.098.
- Ingreso familiar neto requerido: $3.460.391.
- Relación cuota-ingreso: 25%.
Cuánto hay que ganar y de cuánto es la cuota inicial del crédito hipotecario
El propio gobierno dio un ejemplo concreto.
Para una propiedad valuada en U$S 106.667, con un financiamiento equivalente al 75% del valor de la vivienda, el crédito hipotecario sería de $120.920.000.
Tomando:
- una tasa de UVA + 7%
- un plazo de 25 años
La cuota inicial estimada sería de $865.098.
Y, considerando una relación cuota-ingreso del 25%, el grupo familiar debería tener un ingreso neto mensual de $3.460.391.
Caputo sostuvo que el crédito hipotecario es una prioridad del gobierno porque permite que una persona con trabajo pueda acceder a una vivienda sin tener que esperar “30 o 40 años” para comprarla.
En pocas palabras
- Créditos hipotecarios: lanzan programa de Licitación de Plazos Fijos con destino a Crédito Hipotecario.
- Requisitos: se detalla el ingreso familiar neto requerido para acceder a un crédito hipotecario.
- Detalles clave: se informan montos máximos, plazos y porcentajes de financiamiento del nuevo programa.