Alquileres récord, barrios privados "sin stock" y la espera por el repunte del crédito

Esta catarata de inmuebles disponibles y el choque con los salarios reales forzó a los propietarios a desacelerar las subas para no quedarse con los departamentos vacíos.

Entre enero y agosto de 2026, la inflación acumulada en el país rondará entre 20% y 21% (con un 19,3% medido por el INDEC hasta julio y una proyección menor a 2% para agosto). En ese mismo período, la inmensa mayoría de los alquileres tradicionales publicados en Mendoza subió muy por debajo de la inflación general.

Precios de alquiler de departamentos

Monoambientes: subieron 4,6% acumulado (pasaron de promediar $434.324 en enero a $454.457 en agosto)

Departamentos de 2 a 3 habitaciones: registraron un alza de 8,2% (de $661.202 a $715.149)

Departamentos de 1 habitación: tuvieron un ajuste de 12,8% (de $484.157 a $545.977)

Departamentos de más de 3 habitaciones: avanzaron 13,1% (de $1.033.333 a $1.169.167)

Cada vez más se ven los carteles "se alquila".

Precios de alquiler de casas por municipio: dónde bajaron y dónde subieron

En el caso de las casas tradicionales de 2 o 3 habitaciones -el hogar típico de la clase media-, el aumento promedio en la provincia fue de apenas 4,9%.

Incluso, explican desde Inmoup, la abundancia de oferta provocó bajas nominales directas en zonas clave del Gran Mendoza para este segmento: en Las Heras los precios ofertados cayeron 14,6%, en Godoy Cruz 10,3% y en Maipú 9,6%.

Sin embargo, hay dos excepciones que traccionaron con fuerza: Luján de Cuyo, donde los valores de departamentos de 2 a 3 habitaciones subieron 20,1% (con promedios de $868.857), y Maipú, que marcó un alza de 16,5% ($741.250 promedio).

Los barrios privados juegan su propio partido

En el segmento de alta gama, la película es completamente distinta: alquilar una casa en un barrio privado de Godoy Cruz, Maipú o Luján parece imposible.

El segmento de los barrios privados tiene sus características propias.

Según el análisis de especialistas como Marcos Herrera, director de Inmoup, falta stock porque los propietarios decidieron retirar las propiedades del mercado locativo tradicional. Como la rentabilidad en pesos de los alquileres convencionales les resulta poco atractiva con relación al valor en dólares del inmueble, prefieren dejarlas publicadas exclusivamente para la venta y esperar un comprador.

Esta escasez extrema generó una importante suba de precios que duplica la inflación general: "Las viviendas en barrios privados aumentaron mucho más porque no hay, debido a que la mayoría de estas casas están publicadas exclusivamente para la venta".

En Ciudad, casas que rondan los $1.300.000 subieron 29% en el año. Y en Godoy Cruz, las viviendas de más de tres habitaciones (con cotizaciones por encima de los $2 millones) sufrieron aumentos de 52% entre enero y agosto de 2026.

Caída del crédito hipotecario y estancamiento de las ventas de inmuebles

Si bien demanda para la compra de inmuebles no falta, esta acumulación de stock de venta en el sector de mayor poder adquisitivo y la oferta de propiedades de gama media al alquiler tiene mucho que ver con que el otorgamiento de créditos hipotecarios a nivel nacional se desplomó en el primer semestre del año: cayó 42,1% interanual en todo el país.

Según datos oficiales, se otorgaron apenas 11.607 préstamos frente a los más de 25.000 del período anterior.

Esta retracción del crédito hipotecario generó una especie de cuello de botella, que el gobierno nacional busca destrabar con una nueva línea de préstamos.

Luis Caputo anunció que se inyectará liquidez en los bancos con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para que estos puedan otorgar créditos hipotecarios y unas 18.000 familias de todo el país puedan acceder a la primera casa propia.