El mercado inmobiliario en Mendoza creció con un repunte del 75% de la oferta de alquileres

La Ciudad de Mendoza, uno de los sectores más elegidos a la hora de alquilar o comprar un departamento. Foto: Diario UNO

La expansión de la oferta representa el movimiento más relevante del período. Los avisos de alquiler publicados en Mendoza acumulan un incremento del 61% en 2026, mientras que las publicaciones de venta de inmuebles crecieron el 37% interanual. Este comportamiento amplía el abanico de alternativas para quienes buscan mudarse o invertir en el territorio provincial.

Según las mediciones del sitio de análisis web SimilarWeb, el portal concentró en julio el 56% del tráfico inmobiliario online de Mendoza, liderando el volumen de actividad dentro del sector local.

Las zonas con mayor concentración de demanda de alquiler y compraventa

Diez localidades explican el 87% de las búsquedas de propiedades en Mendoza, tanto para alquiler como para compraventa, con el Gran Mendoza como el núcleo principal del mercado. La Ciudad de Mendoza encabeza las consultas con el 28,5% del total provincial, seguida por Godoy Cruz, que reúne el 21,6%.

Godoy Cruz se posiciona como el punto de mayor atracción relativa al concentrar más del doble de demanda que de oferta publicada: reúne el 21,6% de las consultas frente al 9,5% de los avisos.

En el mercado específico de alquileres, que ahora se rige por una ley que permite el desalojo exprés, el 24,7% de las búsquedas se orienta a esta localidad frente a una oferta del 15,19%. En compraventa, abarca casi el 17% de la demanda contra un 8,60% de los inmuebles ofrecidos.

Dónde se ubican las principales opciones del mercado inmobiliario

Para quienes buscan comprar, el eje sur del Gran Mendoza concentra la mayor variedad de alternativas. Luján de Cuyo, Maipú y Chacras de Coria registran una proporción de avisos superior al nivel de consultas: Maipú reúne el 11,6% de la oferta de venta provincial y Luján de Cuyo el 12,5%.

En tanto, San Rafael, con el 4,6% de los avisos de venta, se consolida como la plaza más relevante fuera del área metropolitana.

En el segmento de alquileres, la Capital encabeza la disponibilidad de opciones al concentrar el 33,6% de los avisos publicados en la provincia, ubicándose por encima de su participación en la demanda (31%).

Distribución de la oferta y del tráfico online

Al cierre de junio, la plataforma reunía el 65,5% de la oferta inmobiliaria publicada en internet en la provincia. En el rubro de alquileres, tres de cada cuatro avisos correspondieron a este sitio, con 2.498 propiedades disponibles.

En el segmento de compraventa, la participación del portal alcanzó el 60% del tráfico provincial. En meses de alta actividad, como enero y junio, dicho indicador llegó al 71%.

"Un mercado que se amplía es un mercado que funciona mejor para todos: más opciones para quien busca, más visibilidad para quien publica. Hoy dos de cada tres propiedades que se publican en Mendoza están en la plataforma, y eso nos permite leer el movimiento de la provincia casi en tiempo real. Lo que vemos es una plaza que se consolida como estratégica y atractiva para la inversión", señaló Darío Cristaldo, gerente de Expansión de Zonaprop.