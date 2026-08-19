Confirmado el precio del dólar este miércoles 19 de agosto en los bancos más importantes

El billete de Estados Unidos ha alcanzado varias veces su precio más alto en las últimas semanas, pero no ha podido superarlo, al menos en el Banco Nación que es la guía de todo el resto de las entidades.

Este miércoles 19 de agosto, tras una suba registrada en la jornada del martes, el dólar oficial arrancará a un precio de $1.515, aunque algunas entidades bancarias lo tendrán con un valor por encima o por debajo, pero siempre rondando este precio.