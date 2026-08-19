Confirmado el precio del dólar este miércoles 19 de agosto en los bancos más importantes

Los bancos con mayor cantidad de clientes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar en el inicio de la jornada de este miércoles 19 de agosto y adelantaron, en ese sentido, que su valor se ubicará cerca del récord histórico.
El billete de Estados Unidos ha alcanzado varias veces su precio más alto en las últimas semanas, pero no ha podido superarlo, al menos en el Banco Nación que es la guía de todo el resto de las entidades.
Este miércoles 19 de agosto, tras una suba registrada en la jornada del martes, el dólar oficial arrancará a un precio de $1.515, aunque algunas entidades bancarias lo tendrán con un valor por encima o por debajo, pero siempre rondando este precio.
El precio del dólar en cada banco este miércoles 19 de agosto
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este miércoles 19 de agosto en cada uno de los bancos, cuando empiece la jornada, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.515
- Banco Galicia: $1.510
- Banco ICBC: $1.510
- Banco BBVA: $1.520
- Banco Supervielle: $1.521
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.515
- Banco Patagonia: $1.515
- Banco Hipotecario: $1.505
- Banco Santander: $1.520
- Brubank: $1.505
- Banco Credicoop: $1.515
- Banco Macro: $1.518
- Banco Piano: $1.515
- Banco de Comercio: $1.510
Cotización del dólar blue y del resto de los dólares este miércoles 19 de agosto
En tanto, el dólar blue registró una nueva suba en las cuevas y este miércoles se venderá a $1.555. La brecha que la semana pasada se había achicado a solo $20, nuevamente creció y actualmente se encuentra en $40.
Asimismo, el resto de dólares existentes en Argentina va a cotizar de la siguiente manera en el inicio de la jornada de este miércoles:
- Dólar Mayorista:
Compra $1.483 / Venta $1.492
- Dólar MEP:
Compra $1.514,2 / Venta $1.521
- Dólar Contado con Liquidación (CCL):
Compra $1.574,5 / Venta $1.575,5
- Dólar Tarjeta:
Venta $1.969,5