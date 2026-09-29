El dólar mayorista volvió a caer, pero el blue sigue arriba y mantiene su brecha con el minorista

Tras un lunes en el que volvió a subir, este martes 29 de septiembre el dólar blue resignó $5 y cerró a $1.560. Así mantiene su distancia con un dólar minorista quieto ($1.545), al término de una rueda en la que el mayorista retrocedió por segunda vez consecutiva en la semana y hubo una caída generalizada de las distintas cotizaciones.
La atención de los operadores estuvo puesta en la dinámica de las divisas paralelas y financieras, donde la oferta privada y la estabilización del mercado de deuda local ayudaron a descomprimir la brecha cambiaria.
El dólar blue, que había abierto ofreciéndose a $1.565, cedió hasta los $1.560, aunque en Mendoza terminó un escalón más arriba, luego de bajar de $1.569 a $1.565. En general las variaciones promedio arrojaron pérdidas de entre -0,13% y -0,64% según la jurisdicción.
Por su parte, el dólar tarjeta concluyó la rueda en $2.015,57, producto de una caída de 0,16%. Fue su precio final, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
De acuerdo a un relevamiento de los diferentes portales, tanto en el mercado bursátil como el mayorista las cotizaciones también fueron a la baja.
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Dólar MEP (Bolsa): las operaciones bursátiles operaron con una inclinación bajista al cerrar en la zona de los $1.546,00, recortando terreno frente a las cifras observadas al inicio de la semana a raíz de una caída de $5.
Contado con Liquidación (CCL): aunque con fluctuaciones intradiarias según la rueda de bonos de referencia, cotizó con tono vendedor en la zona de $1.615 - $1.618,10. Fue el resultado de una retracción de 0,32%.
Dólar oficial y mayorista: mientras en la pizarra del Banco Nación (BNA) el dólar minorista se mantuvo estable en la cota de $1.545,00 para la venta, el mayorista no fue la excepción. El dólar de referencia para los exportadores terminó ubicándose debajo del umbral de los $1.522, como resultado de una merma de $2.50 en promedio.
Pese a que la dinámica este martes tomó otro rumbo, para los analistas todo responde a un repunte oportuno en la cotización de los bonos soberanos en dólares y la moderación en la demanda de coberturas inmediatas abrieron una ventana de respiro. Si bien la brecha sigue, la jornada cerró con un claro repliegue generalizado en las cotizaciones libres.
En pocas palabras
- Dólar blue: cayó $5 y cerró a $1.560, manteniendo la brecha con el minorista.
- Mercados: el dólar mayorista y las cotizaciones financieras también registraron caídas generalizadas.
- Contexto: la oferta privada y la estabilización de la deuda descomprimieron la brecha cambiaria.