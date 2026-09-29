El dólar mayorista volvió a caer, pero el blue sigue arriba y mantiene su brecha con el minorista

Pese a la quietud del minorista, el dólar tarjeta también registró una caída. Los que pagan consumos en moneda extranjera, aliviados

Por su parte, el dólar tarjeta concluyó la rueda en $2.015,57, producto de una caída de 0,16%. Fue su precio final, con el recargo impositivo del 30% a cuenta de Ganancias.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

De acuerdo a un relevamiento de los diferentes portales, tanto en el mercado bursátil como el mayorista las cotizaciones también fueron a la baja.

Dólar MEP (Bolsa): las operaciones bursátiles operaron con una inclinación bajista al cerrar en la zona de los $1.546,00 , recortando terreno frente a las cifras observadas al inicio de la semana a raíz de una caída de $5.

Contado con Liquidación (CCL): aunque con fluctuaciones intradiarias según la rueda de bonos de referencia, cotizó con tono vendedor en la zona de $1.615 - $1.618 ,10. Fue el resultado de una retracción de 0,32%.

Dólar oficial y mayorista: mientras en la pizarra del Banco Nación (BNA) el dólar minorista se mantuvo estable en la cota de $1.545,00 para la venta, el mayorista no fue la excepción. El dólar de referencia para los exportadores terminó ubicándose debajo del umbral de los $1.522, como resultado de una merma de $2.50 en promedio.

Pese a que la dinámica este martes tomó otro rumbo, para los analistas todo responde a un repunte oportuno en la cotización de los bonos soberanos en dólares y la moderación en la demanda de coberturas inmediatas abrieron una ventana de respiro. Si bien la brecha sigue, la jornada cerró con un claro repliegue generalizado en las cotizaciones libres.