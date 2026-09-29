Ulpiano Suarez acordó con Aprotam formar a 150 vecinos como choferes de taxis

El Taller para choferes de taxis capacitará a los vecinos en los atractivos de la Ciudad, atención al turista, seguridad y manejo del idioma, entre otros temas

“Un taxista es muchas veces la primera cara que ve quien llega a la Ciudad y queremos que deje la mejor impresión. Firmamos un convenio con Aprotam para abrir hasta 150 puestos de trabajo como choferes profesionales", destacó Ulpiano Suarez.

Empleo para 150 nuevos choferes de taxis

Así como lo hizo con un acuerdo de capacitación para darle empleo a vecinos en la minería, Suarez convino con Aprotam una formación en 2 etapas, dentro del llamado "Taller Integral para Choferes Profesionales".

La primera etapa del acuerdo contempla la formación e inserción laboral orientada a la obtención de 150 licencias para choferes profesionales.

Para el jefe comunal "está pensado para vecinos y vecinas de 45 años o más, que muchas veces encuentran las puertas cerradas, y con la meta de que al menos la mitad sean mujeres”.

Asimismo, Suarez destacó la metodología con la que se va a encarar el curso de capacitación laboral para manejar taxis.

“Primero formación, después trabajo. Con el Taller, desde octubre vamos a capacitar en atención al pasajero, gestión del servicio, seguridad, finanzas, turismo e inteligencia artificial aplicada al día a día", completó el intendente de Ciudad.

Formación en dos niveles: de la conducción técnica al anfitrión digital

Luego de la primera fase, en una segunda el Taller Integral para Choferes Profesionales abordará otras temáticas. A esa fase sólo podrán acceder los choferes seleccionados para las 150 licencias habilitantes.

En esa segunda etapa la capacitación estará centrada en formar a los vecinos como "anfitriones turísticos" y también en Inteligencia Artificial.

Concretamente, los temas serán atractivos, oferta de servicios y agenda cultural de la Ciudad. Y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al taxi, tales como asistencia y traducción en tiempo real para turistas, consulta rápida de información y generación de respuestas automatizadas a través de WhatsApp.

Requisitos y cómo inscribirse para la capacitación laboral

Las actividades comenzarán durante el mes de octubre. La convocatoria cuenta con cupos limitados y estará abierta hasta el viernes 9 de octubre.

Requisitos para postular:

Poseer licencia de conducir categoría B1 o B2 con al menos un año de antigüedad (el taller permitirá gestionar el salto hacia las categorías profesionales).

Quienes ya posean licencia categoría D1 podrán inscribirse para capacitarse y avanzar hacia las categorías D2 y D3.

Para completar la postulación, los interesados deben completar el formulario digital. Ante consultas o solicitudes de mayor información, comunicarse vía correo electrónico [email protected].