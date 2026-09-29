El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, firmó un acuerdo de formación laboral con Aprotam (Asociación de Propietarios de Taxis), para que al menos 150 vecinos puedan trabajar como choferes de esos vehículos.
Ulpiano Suarez acordó con Aprotam formar a 150 vecinos como choferes de taxis
La capacitación comienza en octubre. Atención al turista, traducción e IA, parte de los temas. Suarez señaló que apunta a dar empleo a vecinos de más de 45 años
El programa prioriza a personas mayores de 45 años, rango etario con más limitaciones para reinsertarse en el mercado laboral. E impulsa el cupo de género, con la meta es que al menos la mitad de las vacantes sean ocupadas por mujeres.
Así lo acordó el intendente con el presidente de Aprotam, Cristian Martínez. Ambos rubricaron el acuerdo acompañados por funcionarios capitalinos y parte de la cúpula de la cámara empresaria.
“Un taxista es muchas veces la primera cara que ve quien llega a la Ciudad y queremos que deje la mejor impresión. Firmamos un convenio con Aprotam para abrir hasta 150 puestos de trabajo como choferes profesionales", destacó Ulpiano Suarez.
Empleo para 150 nuevos choferes de taxis
Así como lo hizo con un acuerdo de capacitación para darle empleo a vecinos en la minería, Suarez convino con Aprotam una formación en 2 etapas, dentro del llamado "Taller Integral para Choferes Profesionales".
La primera etapa del acuerdo contempla la formación e inserción laboral orientada a la obtención de 150 licencias para choferes profesionales.
Para el jefe comunal "está pensado para vecinos y vecinas de 45 años o más, que muchas veces encuentran las puertas cerradas, y con la meta de que al menos la mitad sean mujeres”.
Asimismo, Suarez destacó la metodología con la que se va a encarar el curso de capacitación laboral para manejar taxis.
“Primero formación, después trabajo. Con el Taller, desde octubre vamos a capacitar en atención al pasajero, gestión del servicio, seguridad, finanzas, turismo e inteligencia artificial aplicada al día a día", completó el intendente de Ciudad.
Formación en dos niveles: de la conducción técnica al anfitrión digital
Luego de la primera fase, en una segunda el Taller Integral para Choferes Profesionales abordará otras temáticas. A esa fase sólo podrán acceder los choferes seleccionados para las 150 licencias habilitantes.
En esa segunda etapa la capacitación estará centrada en formar a los vecinos como "anfitriones turísticos" y también en Inteligencia Artificial.
Concretamente, los temas serán atractivos, oferta de servicios y agenda cultural de la Ciudad. Y el uso de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas al taxi, tales como asistencia y traducción en tiempo real para turistas, consulta rápida de información y generación de respuestas automatizadas a través de WhatsApp.
Requisitos y cómo inscribirse para la capacitación laboral
Las actividades comenzarán durante el mes de octubre. La convocatoria cuenta con cupos limitados y estará abierta hasta el viernes 9 de octubre.
Requisitos para postular:
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Poseer licencia de conducir categoría B1 o B2 con al menos un año de antigüedad (el taller permitirá gestionar el salto hacia las categorías profesionales).
Quienes ya posean licencia categoría D1 podrán inscribirse para capacitarse y avanzar hacia las categorías D2 y D3.
Para completar la postulación, los interesados deben completar el formulario digital. Ante consultas o solicitudes de mayor información, comunicarse vía correo electrónico [email protected].
En pocas palabras
- Formación laboral: Ulpiano Suarez y Aprotam acordaron capacitar a 150 vecinos como choferes de taxis.
- Inclusión: se prioriza a mayores de 45 años y se busca un cupo femenino del 50%.
- Contenido del curso: incluye atención al turista, traducción e inteligencia artificial.