La aprobación en el Senado de la Nación de la ley que quita los beneficios del régimen de Zona Fría a casi la totalidad de Mendoza provocó indignación y fuertes reclamos en el ámbito político local. El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, reaccionó con firmeza.
Furiosa reacción del intendente de San Carlos por el recorte a la Zona Fría que aprobó el Senado
"Con las familias no", reclamó Alejandro Morillas. También Ulpiano Suarez se quejó: "El beneficio para la tarifa del gas no es un privilegio. En Mendoza hace frío"
Tras la sanción de la norma, rápidamente se expresaron algunos jefes territoriales y salieron a cruzar la iniciativa del gobierno nacional, al advertir sobre el impacto directo en las familias y en las arcas municipales.
Uno de los planteos más categóricos llegó desde el Valle de Uco. El jefe comunal de San Carlos criticó duramente la pérdida del subsidio al gas que dejará sin cobertura a más de 400.000 hogares mendocinos, con la única excepción Malargüe.
"Hoy el costo recae en el Valle de Uco: solo en San Carlos, decenas de familias pierden la cobertura del gas pese a enfrentar temperaturas de hasta 8°C bajo cero en parajes como Chilecito. Financiar el ajuste macroeconómico quitando el abrigo a los mendocinos es inaceptable", se quejó.
"Con las familias no"
El jefe comunal sancarlino rechazó los argumentos esgrimidos desde la Nación para justificar el recorte tarifario a la Zona Fría."La discusión sobre la Zona Fría expone la desconexión nacional con el interior. La inclusión de Mendoza en 2021 reconoció una inclemencia climática real, no un privilegio. Hay otros sectores donde recortar. Con las familias no", bramó.
"La quieren vender como corrección técnica. Mentira: es Mendoza pagando una decisión que se tomó en otro lado", dijo el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.
El cacique citadino profundizó su postura al cuestionar que se considere el acceso a los servicios esenciales como una erogación prescindible: "¿El tema es el gasto? Bueno, dos cosas: primero, no me parece hablar de 'gasto' cuando nos referimos al acceso a servicios básicos, como el de calefaccionar un hogar".
En segundo lugar, el intendente advirtió que la quita de la bonificación no genera un ahorro real, sino una transferencia del costo hacia los estados locales: "Asumiendo que es gasto, y que se puede recortar, este no desaparece. Se traslada. Termina en las garrafas que reparten los municipios y subsidia el Gobierno de Mendoza, los que no dejamos de dar la cara. O, peor aún, le pega a las familias que no podrán calefaccionarse. Lo venimos diciendo de mil maneras: no se trata de un privilegio. En Mendoza hace frío".
En pocas palabras
- Intendentes reclaman: Alejandro Morillas y Ulpiano Suarez criticaron el recorte de la Zona Fría que afecta a Mendoza.
- Impacto en familias: el intendente de San Carlos alertó sobre la pérdida de cobertura de gas en hogares con temperaturas bajo cero.
- Servicios básicos: Ulpiano Suarez cuestionó que se considere el acceso a la calefacción como un gasto prescindible y que el costo se traslade a municipios y familias.