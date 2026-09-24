Furiosa reacción del intendente de San Carlos por el recorte a la Zona Fría que aprobó el Senado

"Hoy el costo recae en el Valle de Uco: solo en San Carlos, decenas de familias pierden la cobertura del gas pese a enfrentar temperaturas de hasta 8°C bajo cero en parajes como Chilecito. Financiar el ajuste macroeconómico quitando el abrigo a los mendocinos es inaceptable", se quejó.

El mes pasado coincidieron en San Carlos el intendente Alejandro Morillas y su colega Ulpiano Suarez en un encuentro con el titular de Irrigación, Sergio Marinelli. Foto: X de Alejandro Morillas

"Con las familias no"

El jefe comunal sancarlino rechazó los argumentos esgrimidos desde la Nación para justificar el recorte tarifario a la Zona Fría."La discusión sobre la Zona Fría expone la desconexión nacional con el interior. La inclusión de Mendoza en 2021 reconoció una inclemencia climática real, no un privilegio. Hay otros sectores donde recortar. Con las familias no", bramó.

"La quieren vender como corrección técnica. Mentira: es Mendoza pagando una decisión que se tomó en otro lado", dijo el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

El cacique citadino profundizó su postura al cuestionar que se considere el acceso a los servicios esenciales como una erogación prescindible: "¿El tema es el gasto? Bueno, dos cosas: primero, no me parece hablar de 'gasto' cuando nos referimos al acceso a servicios básicos, como el de calefaccionar un hogar".

En segundo lugar, el intendente advirtió que la quita de la bonificación no genera un ahorro real, sino una transferencia del costo hacia los estados locales: "Asumiendo que es gasto, y que se puede recortar, este no desaparece. Se traslada. Termina en las garrafas que reparten los municipios y subsidia el Gobierno de Mendoza, los que no dejamos de dar la cara. O, peor aún, le pega a las familias que no podrán calefaccionarse. Lo venimos diciendo de mil maneras: no se trata de un privilegio. En Mendoza hace frío".