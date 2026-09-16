La Semana Estudiantil 2026 avanza en San Carlos con un cronograma de actividades culturales, recreativas y artísticas destinadas a los estudiantes del departamento, e iniciativas que también convocan a toda la comunidad. El 27 de septiembre se definirá la institución ganadora de la Copa San Carlos.
San Carlos avanza con nuevas actividades para celebrar la Semana Estudiantil 2026
San Carlos organiza la Semana Estudiantil 2026 con actividades culturales, recreativas y artísticas para estudiantes y la comunidad
Agenda estudiantil de San Carlos
El viernes 18 de septiembre, la calle San Martín de Eugenio Bustos será sede de la tradicional Farándula, donde las escuelas secundarias desfilarán con carros alegóricos y comparsas inspirados en la temática de videojuegos.
El domingo 20, el Teatro Municipal Neyú Mapú recibirá la Fiesta de los Estudiantes, con música en vivo, paseo de artesanos, patio de comidas y propuestas para compartir una jornada de encuentro.
La agenda continuará el miércoles 23 en el Museo Histórico Fuerte San Carlos con la Feria de Talentos, donde los jóvenes podrán participar en competencias de ajedrez, truco y dibujo. El jueves 24, el Real Cine Teatro Municipal será escenario del Festival de Talentos, con categorías de canto, baile, teatro y freestyle.
El cierre será el domingo 27 en el Polideportivo de Eugenio Bustos, con la entrega de premios y la definición de la institución ganadora de la Copa San Carlos Semana Estudiantil 2026.
La Municipalidad de San Carlos invitó a estudiantes y vecinos a seguir acompañando estas propuestas, que buscan promover espacios de encuentro, participación y recreación en el Mes del Estudiante.
En pocas palabras
- San Carlos: organiza la Semana Estudiantil 2026 con actividades culturales, recreativas y artísticas.
- Agenda: incluye Farándula, Fiesta de los Estudiantes y competencias de talentos.
- Cierre: el 27 de septiembre se definirá la institución ganadora de la Copa San Carlos.