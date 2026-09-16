San Carlos avanza con nuevas actividades para celebrar la Semana Estudiantil 2026

La agenda continuará el miércoles 23 en el Museo Histórico Fuerte San Carlos con la Feria de Talentos, donde los jóvenes podrán participar en competencias de ajedrez, truco y dibujo. El jueves 24, el Real Cine Teatro Municipal será escenario del Festival de Talentos, con categorías de canto, baile, teatro y freestyle.

El cierre será el domingo 27 en el Polideportivo de Eugenio Bustos, con la entrega de premios y la definición de la institución ganadora de la Copa San Carlos Semana Estudiantil 2026.

La Municipalidad de San Carlos invitó a estudiantes y vecinos a seguir acompañando estas propuestas, que buscan promover espacios de encuentro, participación y recreación en el Mes del Estudiante.