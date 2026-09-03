San Carlos avanza con obras para mejorar la seguridad vial y los accesos en la Villa Cabecera

Se avanza en veredas, pasarelas y la reconstrucción de un puente para mejorar la circulación peatonal.

Veredas, pasarelas y mejoras peatonales en espacios públicos

En paralelo, el municipio continúa con la construcción de veredas en el sector del anfiteatro, donde los trabajos muestran un avance significativo. Esta infraestructura busca mejorar la circulación peatonal y el acceso a uno de los principales espacios de encuentro de San Carlos.

El proyecto también contempla nuevas pasarelas peatonales y la reconstrucción del puente que conecta con el Paseo del Lago, una obra que permitirá un acceso más seguro y cómodo para quienes utilizan ese espacio recreativo. Además, se ejecutan veredas en el sector sur, una zona que antes no contaba con esta infraestructura, lo que mejora las condiciones de desplazamiento para los vecinos.

Las obras apuntan a mejorar la seguridad y accesibilidad en la Villa Cabecera de San Carlos.

Las intervenciones forman parte de una planificación que apunta a ordenar la circulación, mejorar los accesos y fortalecer la infraestructura urbana de la Villa Cabecera. Con obras viales y peatonales ejecutadas principalmente por equipos municipales, San Carlos busca consolidar espacios públicos más seguros y accesibles para residentes y visitantes.