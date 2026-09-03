La Municipalidad de San Carlos lleva adelante un conjunto de obras destinadas a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en la Villa Cabecera. Los trabajos se concentran en la zona de Carril Nacional y calle Lencinas, donde se construye una rotonda que funcionará como ordenador vial para reducir la velocidad y organizar el tránsito en un sector considerado conflictivo.
San Carlos avanza con obras para mejorar la seguridad vial y los accesos en la Villa Cabecera
El municipio de San Carlos ejecuta nuevas obras viales y peatonales para ordenar la circulación y mejorar la seguridad en los accesos a la Villa Cabecera
Intervenciones viales para ordenar la circulación
La intervención incluye señalización reglamentaria, demarcación vial y mejoras en la iluminación, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los accesos más transitados del distrito.
Estas tareas forman parte de un proyecto elaborado por el equipo técnico municipal y se ejecutan principalmente con mano de obra local, lo que permite avanzar con obras que responden a necesidades planteadas por la comunidad.
Veredas, pasarelas y mejoras peatonales en espacios públicos
En paralelo, el municipio continúa con la construcción de veredas en el sector del anfiteatro, donde los trabajos muestran un avance significativo. Esta infraestructura busca mejorar la circulación peatonal y el acceso a uno de los principales espacios de encuentro de San Carlos.
El proyecto también contempla nuevas pasarelas peatonales y la reconstrucción del puente que conecta con el Paseo del Lago, una obra que permitirá un acceso más seguro y cómodo para quienes utilizan ese espacio recreativo. Además, se ejecutan veredas en el sector sur, una zona que antes no contaba con esta infraestructura, lo que mejora las condiciones de desplazamiento para los vecinos.
Las intervenciones forman parte de una planificación que apunta a ordenar la circulación, mejorar los accesos y fortalecer la infraestructura urbana de la Villa Cabecera. Con obras viales y peatonales ejecutadas principalmente por equipos municipales, San Carlos busca consolidar espacios públicos más seguros y accesibles para residentes y visitantes.
En pocas palabras
- San Carlos: realiza obras viales y peatonales para mejorar la seguridad y accesibilidad en la Villa Cabecera.
- Rotonda y señalización: se construye una rotonda en Carril Nacional y Lencinas para ordenar el tránsito y reducir la velocidad.
- Espacios públicos: se avanza en veredas, pasarelas y la reconstrucción de un puente para mejorar la circulación peatonal.