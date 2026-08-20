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San Carlos realizó una histórica inversión en camiones, vehículos y maquinaria 0 km

La Municipalidad de San Carlos incorporó 26 unidades 0 km, representando una inversión superior a $1.600 millones para optimizar servicios públicos y operativos

Por UNO
El Municipio de San Carlos presentó 26 nuevas unidades 0 km con una inversión superior a $ 1.600 millones.

El Municipio de San Carlos presentó 26 nuevas unidades 0 km con una inversión superior a $ 1.600 millones.

El Municipio de San Carlos presentó en sociedad sus 26 nuevas unidades cero kilometro, y que se incorporan al parque automotor y de maquinaria municipal, con una inversión superior a los $ 1.600 millones. Se implementará un sistema de asignación con cargo y capacitaciones para choferes, además de proponer la incorporación anual de vehículos.

Este martes 18 de agosto, la Municipalidad de San Carlos, encabezada por el intendente Alejandro Morillas, presentó ante vecinos, funcionarios, medios de comunicación e invitados especiales la totalidad de las nuevas unidades 0 kilómetro adquiridas por el Municipio, en una de las inversiones más importantes realizadas para fortalecer el parque automotor y la capacidad operativa municipal.

La adquisición contempla 26 nuevas unidades entre vehículos, camiones y maquinarias, destinadas a reforzar áreas fundamentales como servicios públicos, mantenimiento urbano y rural, obras, seguridad ciudadana y atención de las necesidades de los vecinos de todo el departamento.

La inversión total supera los $ 1.600 millones de pesos, destinada a incorporar equipamiento moderno, mejorar la prestación de los servicios y brindar mayores herramientas de trabajo al personal municipal.

La adquisici&oacute;n incluye camiones, veh&iacute;culos, minibuses, motocicletas, retroexcavadoras y tractores para diversas &aacute;reas municipales.

La adquisición incluye camiones, vehículos, minibuses, motocicletas, retroexcavadoras y tractores para diversas áreas municipales.

26 nuevas unidades para fortalecer los servicios municipales

La nueva flota está integrada por:

  • 2 camiones volcadores Foton Auman EST-M 270.
  • 1 camión regador Foton Auman EST-M 270.
  • 1 camión compactador Foton Auman EST-M 270.
  • 1 camión chasis Foton Auman EST-M 270, apto para adaptar caja compactadora.
  • 3 camiones de baja carga Dongfeng, tipo pick-up, con capacidad para 5 personas.
  • 3 minibuses Ford Transit Bus, con capacidad para 18 personas.
  • 2 vehículos 100% eléctricos BYD Dolphin Mini EV G5, con una autonomía de hasta 400 kilómetros.
  • 3 motocicletas Motomel S2, destinadas a incorporarse a la Dirección de Seguridad Ciudadana.
  • 2 retroexcavadoras Case 580N, de 96 HP y con capacidad de carga superior a 4 toneladas.
  • 3 tractores AgroChery RA 500-C, con cabina cerrada.
  • 3 desmalezadores de arrastre Grosspal AVG 150.
  • 1 máquina cordonera autopropulsada Amservial.
  • 1 máquina automática para pintura de cordones y pavimentos.

Más equipamiento, mejores servicios para San Carlos

La incorporación de estas unidades permitirá renovar y ampliar la capacidad operativa del Municipio, optimizando tareas vinculadas al mantenimiento de calles y caminos, higiene urbana, desmalezado, obras y espacios públicos, traslado de personal, seguridad ciudadana y mantenimiento de infraestructura.

Con esta histórica adquisición, San Carlos avanza en la modernización de su equipamiento municipal y fortalece las herramientas destinadas a dar respuesta a las necesidades de cada distrito y de toda la comunidad.

Una inversión histórica que se traduce en más herramientas para trabajar, mejores servicios y mayor capacidad de respuesta para los sancarlinos.

Morillas anunció nuevas medidas, “ Los vehículos serán dado con cargo”

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, anunció que los nuevos vehículos adquiridos por el Municipio serán asignados con cargo y podrán ser conducidos exclusivamente por un máximo de dos choferes por unidad, con el objetivo de garantizar su cuidado, uso responsable y correcto mantenimiento.

Los nuevos veh&iacute;culos adquiridos por el Municipio ser&aacute;n asignados con cargo y podr&aacute;n ser conducidos exclusivamente por un m&aacute;ximo de dos choferes por unidad.

Los nuevos vehículos adquiridos por el Municipio serán asignados con cargo y podrán ser conducidos exclusivamente por un máximo de dos choferes por unidad.

Además, se dictarán cursos y capacitaciones para los choferes, destinados a promover el manejo responsable, el cuidado de las unidades y las buenas prácticas de mantenimiento.

Morillas también adelantó, que enviará al Honorable Concejo Deliberante una propuesta para establecer que, cada año, el Municipio deba incorporar al menos dos vehículos 0 km, generando una política permanente de renovación del parque automotor y evitando que vuelva a producirse un estancamiento.

Asimismo , este miércoles 19 de agosto, el intendente firmará el decreto que formalizará estas medidas y establecerá una nueva política de resguardo, mantenimiento y renovación permanente del parque automotor municipal. Todas las compras fueron realizadas por medio de actos licitatorios.

En pocas palabras

  • Inversión histórica: el Municipio de San Carlos presentó 26 nuevas unidades 0 km con una inversión superior a $ 1.600 millones.
  • Detalle de la flota: la adquisición incluye camiones, vehículos, minibuses, motocicletas, retroexcavadoras y tractores para diversas áreas municipales.
  • Medidas de gestión: se implementará un sistema de asignación con cargo y capacitaciones para choferes, además de proponer la incorporación anual de vehículos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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