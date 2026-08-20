San Carlos realizó una histórica inversión en camiones, vehículos y maquinaria 0 km

La inversión total supera los $ 1.600 millones de pesos, destinada a incorporar equipamiento moderno, mejorar la prestación de los servicios y brindar mayores herramientas de trabajo al personal municipal.

La adquisición incluye camiones, vehículos, minibuses, motocicletas, retroexcavadoras y tractores para diversas áreas municipales.

26 nuevas unidades para fortalecer los servicios municipales

La nueva flota está integrada por:

2 camiones volcadores Foton Auman EST-M 270.

1 camión regador Foton Auman EST-M 270.

1 camión compactador Foton Auman EST-M 270.

1 camión chasis Foton Auman EST-M 270, apto para adaptar caja compactadora.

3 camiones de baja carga Dongfeng, tipo pick-up, con capacidad para 5 personas.

3 minibuses Ford Transit Bus, con capacidad para 18 personas.

2 vehículos 100% eléctricos BYD Dolphin Mini EV G5, con una autonomía de hasta 400 kilómetros.

3 motocicletas Motomel S2, destinadas a incorporarse a la Dirección de Seguridad Ciudadana.

2 retroexcavadoras Case 580N, de 96 HP y con capacidad de carga superior a 4 toneladas.

3 tractores AgroChery RA 500-C, con cabina cerrada.

3 desmalezadores de arrastre Grosspal AVG 150.

1 máquina cordonera autopropulsada Amservial.

1 máquina automática para pintura de cordones y pavimentos.

Más equipamiento, mejores servicios para San Carlos

La incorporación de estas unidades permitirá renovar y ampliar la capacidad operativa del Municipio, optimizando tareas vinculadas al mantenimiento de calles y caminos, higiene urbana, desmalezado, obras y espacios públicos, traslado de personal, seguridad ciudadana y mantenimiento de infraestructura.

Con esta histórica adquisición, San Carlos avanza en la modernización de su equipamiento municipal y fortalece las herramientas destinadas a dar respuesta a las necesidades de cada distrito y de toda la comunidad.

Una inversión histórica que se traduce en más herramientas para trabajar, mejores servicios y mayor capacidad de respuesta para los sancarlinos.

Morillas anunció nuevas medidas, “ Los vehículos serán dado con cargo”

El intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, anunció que los nuevos vehículos adquiridos por el Municipio serán asignados con cargo y podrán ser conducidos exclusivamente por un máximo de dos choferes por unidad, con el objetivo de garantizar su cuidado, uso responsable y correcto mantenimiento.

Los nuevos vehículos adquiridos por el Municipio serán asignados con cargo y podrán ser conducidos exclusivamente por un máximo de dos choferes por unidad.

Además, se dictarán cursos y capacitaciones para los choferes, destinados a promover el manejo responsable, el cuidado de las unidades y las buenas prácticas de mantenimiento.

Morillas también adelantó, que enviará al Honorable Concejo Deliberante una propuesta para establecer que, cada año, el Municipio deba incorporar al menos dos vehículos 0 km, generando una política permanente de renovación del parque automotor y evitando que vuelva a producirse un estancamiento.

Asimismo , este miércoles 19 de agosto, el intendente firmará el decreto que formalizará estas medidas y establecerá una nueva política de resguardo, mantenimiento y renovación permanente del parque automotor municipal. Todas las compras fueron realizadas por medio de actos licitatorios.