Una profunda conmoción sacude a la provincia de San Juan y al sector agroproductivo regional tras confirmarse la trágica muerte de Rafael Vargas (hijo), de 47 años. El profesional sanjuanino, radicado desde hacía tiempo en Brasil, falleció de manera imprevista mientras participaba en una competencia de running o maratón, en un hecho que se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales del país vecino.
Murió el hijo de un reconocido dirigente vitivinícola mientras corría una maratón en Brasil
Rafael Vargas (hijo), de 47 años, falleció en plena competencia deportiva. Su cuerpo fue hallado dentro de un zanjón tras no alcanzar la línea de llegada. La justicia brasileña investiga las causas del trágico deceso.
El trágico hallazgo en medio de la competencia
Vargas llevaba una vida sumamente activa ligada al deporte amateur y al atletismo. Durante la jornada de la maratón, el sanjuanino inició el recorrido con normalidad. Sin embargo, la alarma se encendió entre los organizadores del evento al constatar que el corredor no había alcanzado la línea de meta dentro del rango de tiempo previsto.
Ante la prolongada demora, la organización montó un operativo de búsqueda a lo largo del trazado de la carrera. El rastreo concluyó de la peor manera: las cuadrillas hallaron el cuerpo sin vida del deportista en el interior de un zanjón ubicado a un costado del circuito.
Aunque las hipótesis preliminares planteadas por su entorno familiar sugieren que el corredor pudo haber sufrido un paro cardiorrespiratorio o infarto agudo en pleno esfuerzo físico, la causa fehaciente de la muerte quedó supeditada a los resultados de la autopsia y al avance de las diligencias oficiales encaradas por la policía brasileña.
Su trayectoria profesional y el peso del apellido en San Juan
Rafael Vargas se había graduado como licenciado en Genética y vivía en Brasil junto a su esposa y sus dos hijos. Pese a la distancia geográfica, mantenía un lazo constante con su provincia de origen.
La noticia provocó un inmediato impacto en la comunidad sanjuanina debido a la destacada figura de su padre, Rafael Vargas, un referente histórico de la industria vitivinícola:
- Intervención del Grupo Greco: Encabezó la administración del emblemático grupo empresarial durante la década de 1990.
- Función pública: Se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
- Representación gremial: Ocupa actualmente el cargo de vocal en la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.
Diversas entidades del sector agrícola, cámaras empresariales y referentes productivos de la región cuyana manifestaron públicamente sus condolencias y acompañamiento a la familia Vargas, a la espera de las definiciones judiciales sobre el traslado y repatriación de los restos.
En pocas palabras
- Tragedia: Falleció Rafael Vargas (hijo), de 47 años, mientras corría una maratón en Brasil.
- Hallazgo: Su cuerpo fue encontrado en un zanjón tras no completar la competencia.
- Investigación: La justicia brasileña indaga las causas del deceso, que podría haber sido un paro cardiorrespiratorio.