Murió el hijo de un reconocido dirigente vitivinícola mientras corría una maratón en Brasil

Aunque las hipótesis preliminares planteadas por su entorno familiar sugieren que el corredor pudo haber sufrido un paro cardiorrespiratorio o infarto agudo en pleno esfuerzo físico, la causa fehaciente de la muerte quedó supeditada a los resultados de la autopsia y al avance de las diligencias oficiales encaradas por la policía brasileña.

Su trayectoria profesional y el peso del apellido en San Juan

Rafael Vargas se había graduado como licenciado en Genética y vivía en Brasil junto a su esposa y sus dos hijos. Pese a la distancia geográfica, mantenía un lazo constante con su provincia de origen.

La noticia provocó un inmediato impacto en la comunidad sanjuanina debido a la destacada figura de su padre, Rafael Vargas, un referente histórico de la industria vitivinícola:

Intervención del Grupo Greco: Encabezó la administración del emblemático grupo empresarial durante la década de 1990.

Encabezó la administración del emblemático grupo empresarial durante la década de 1990. Función pública: Se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Representación gremial: Ocupa actualmente el cargo de vocal en la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan.

Diversas entidades del sector agrícola, cámaras empresariales y referentes productivos de la región cuyana manifestaron públicamente sus condolencias y acompañamiento a la familia Vargas, a la espera de las definiciones judiciales sobre el traslado y repatriación de los restos.