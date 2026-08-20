El animal que mide 2 metros, tiene la cabeza azul y es descendiente directo de los dinosaurios

Pero también son sus características comunes con los dinosaurios lo que lo hace tan popular. Para empezar, está su altura, pero también el hecho de que poseen una gran protuberancia ósea en la cabeza, que se denomina casco y que sirve como protección, pero también para atacar cuando se sienten amenazados.

Si bien, este tipo de ave es tímida, en ocasiones se han acercado a las personas que están de visita en playas de Australia o Nueva Zelanda cerca de los territorios en los que habitan.

Dónde y cómo viven los casuarios

Estos animales son tímidos y no suelen salir de lo más profundo de la selva. De hecho, es raro que aparezcan en un lugar en el que hay humanos, lo que también ha llevado a que sean poco estudiados.

Se sabe que son animales nocturnos con grandes picos de actividad al amanecer y al atardecer y que descansan durante el día. También se sabe que son solitarios y territoriales y que se comunican con sonidos de baja frecuencia.

Asimismo, se sabe que son violentos en la época de crías o cuando creen estar amenazados. A la hora de atacar, el casuario puede hacerlo con el casco, pateando con ambas patas o incluso usando su arma más peligrosa: las garras de sus patas.

Datos claves sobre los casuarios