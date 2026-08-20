El animal que mide 2 metros, tiene la cabeza azul y es descendiente directo de los dinosaurios

A simple vista su aspecto es algo inofensivo, pero es considerado uno de los animales más peligrosos del mundo. El casuario es un ave que habita principalmente en Australia y Nueva Guinea. Su color azul la hace muy distinguible, pero también sus garras y algunos detalles que hacen recordar a sus antepasados: los dinosaurios.
En internet abundan los videos de estos animales. Incluso, en ocasiones se acercan a los seres humanos. Su aspecto es tan "inocente" que aquellos que no los conocen, no tienen idea del peligro que tienen adelante. Y realmente lo son, ya que en sus patas, el casuario posee una garra que tiene la fuerza de una daga y también el filo.
El animal que mide 2 metros, es de color azul y es el descendiente directo de los dinousarios
Los casuarios son conocidos por su gran tamaño, ya que miden alrededor de dos metros. Tienen un gran parecido con los ñandúes y avestruces, ya que también son aves no voladoras, pero en este caso se sabe que son tímidos y muy agresivos.
Pero también son sus características comunes con los dinosaurios lo que lo hace tan popular. Para empezar, está su altura, pero también el hecho de que poseen una gran protuberancia ósea en la cabeza, que se denomina casco y que sirve como protección, pero también para atacar cuando se sienten amenazados.
Si bien, este tipo de ave es tímida, en ocasiones se han acercado a las personas que están de visita en playas de Australia o Nueva Zelanda cerca de los territorios en los que habitan.
Dónde y cómo viven los casuarios
Estos animales son tímidos y no suelen salir de lo más profundo de la selva. De hecho, es raro que aparezcan en un lugar en el que hay humanos, lo que también ha llevado a que sean poco estudiados.
Se sabe que son animales nocturnos con grandes picos de actividad al amanecer y al atardecer y que descansan durante el día. También se sabe que son solitarios y territoriales y que se comunican con sonidos de baja frecuencia.
Asimismo, se sabe que son violentos en la época de crías o cuando creen estar amenazados. A la hora de atacar, el casuario puede hacerlo con el casco, pateando con ambas patas o incluso usando su arma más peligrosa: las garras de sus patas.
Datos claves sobre los casuarios
- Su garra es muy peligrosa: Cuentan con garras centrales de hasta 12 cm de longitud en forma de daga y pueden causar heridas mortales
- Apariencia de dinosaurio y casco distintivo: Alcanzan hasta 1,80 metros de altura y 70 kg de peso.
- Crianza exclusiva del padre: Son aves poliándricas; la hembra pone huevos de un vistoso color verde brillante en el nido y se marcha a buscar a otros machos. Es el padre quien incuba los huevos durante unos 50 días y cría a los polluelos sin ayuda.
- Jardineros de la selva: Aunque comen pequeños animales de forma ocasional, su dieta consiste en frutas caídas. Son vitales para el ecosistema porque digieren y dispersan las semillas de más de 200 especies de plantas.
- Vocalizaciones de baja frecuencia: Emiten graves rugidos y retumbos cerca del límite inferior que puede captar el oído humano.
En pocas palabras
- Casuario, ave peligrosa: Descendiente de dinosaurios, mide 2 metros y posee garras letales.
- Hábitat y comportamiento: Tímido pero agresivo, habita selvas de Australia y Nueva Guinea, activo al amanecer y atardecer.
- Rol ecológico: Vital para el ecosistema, dispersa semillas de más de 200 especies de plantas con su dieta frutal.