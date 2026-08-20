Descarriló un tren de cargas en Las Heras y la Policía custodia las formaciones

El conductor, de 44 años, manifestó que, mientras circulaba por la zona del barrio Mathieu de Las Heras, observó un incendio y escombros en las inmediaciones de las vías, tras lo cual se produjo el descarrilamiento. La formación realizaba el recorrido desde Minetti hacia Palmira.

La Policía custodia el tren que descarriló en Las Heras hasta que lo pongan nuevamente en marcha. Foto: Gentileza

La Policía se mantendrá en el lugar hasta que los trabajadores del tren pongan en funcionamiento nuevamente la maquinaria para seguir viaje.