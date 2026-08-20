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Precaución

Descarriló un tren de cargas en Las Heras y la Policía custodia las formaciones

El incidente ocurrió en la zona de calles San Martín y Santa Rita, de Las Heras. Efectivos permanecen en el lugar para evitar saqueos en el tren

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
Un tren de cargas descarriló en Las Heras y creen que fue intencional. 

Un tren de cargas descarriló en Las Heras y creen que fue intencional. 

Foto: Gentileza

Un tren de cargas descarriló a la 1 de la madrugada de este jueves en Las Heras, en una zona rodeada de viviendas precarias.

La Policía montó un operativo en la zona para evitar robos de materiales. Oficialmente, se informó que hubo riesgo de caída de la formación hacia la calzada y pérdida de gasoil.

El tren descarriló en calles San Martín y Santa Rita, de Las Heras.

El tren descarriló en calles San Martín y Santa Rita, de Las Heras.

El hecho se produjo en calles San Martín y Santa Rita, del departamento Las Heras.

El conductor, de 44 años, manifestó que, mientras circulaba por la zona del barrio Mathieu de Las Heras, observó un incendio y escombros en las inmediaciones de las vías, tras lo cual se produjo el descarrilamiento. La formación realizaba el recorrido desde Minetti hacia Palmira.

La Policía custodia el tren que descarriló en Las Heras hasta que lo pongan nuevamente en marcha.

La Policía custodia el tren que descarriló en Las Heras hasta que lo pongan nuevamente en marcha.

La Policía se mantendrá en el lugar hasta que los trabajadores del tren pongan en funcionamiento nuevamente la maquinaria para seguir viaje.

En pocas palabras

  • Descarriló un tren: un tren de cargas descarriló en Las Heras durante la madrugada.
  • Operativo policial: la Policía custodia las formaciones para prevenir robos de materiales.
  • Zona del incidente: el hecho ocurrió en calles San Martín y Santa Rita, de Las Heras.
Resumen generado por Thinkindot AI

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