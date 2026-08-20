Descarriló un tren de cargas en Las Heras y la Policía custodia las formaciones

Un tren de cargas descarriló a la 1 de la madrugada de este jueves en Las Heras, en una zona rodeada de viviendas precarias.
La Policía montó un operativo en la zona para evitar robos de materiales. Oficialmente, se informó que hubo riesgo de caída de la formación hacia la calzada y pérdida de gasoil.
El hecho se produjo en calles San Martín y Santa Rita, del departamento Las Heras.
El conductor, de 44 años, manifestó que, mientras circulaba por la zona del barrio Mathieu de Las Heras, observó un incendio y escombros en las inmediaciones de las vías, tras lo cual se produjo el descarrilamiento. La formación realizaba el recorrido desde Minetti hacia Palmira.
La Policía se mantendrá en el lugar hasta que los trabajadores del tren pongan en funcionamiento nuevamente la maquinaria para seguir viaje.
En pocas palabras
- Descarriló un tren: un tren de cargas descarriló en Las Heras durante la madrugada.
- Operativo policial: la Policía custodia las formaciones para prevenir robos de materiales.
- Zona del incidente: el hecho ocurrió en calles San Martín y Santa Rita, de Las Heras.
Resumen generado por Thinkindot AI