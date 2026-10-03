Ley de Tránsito: la distancia exacta para pasar a un ciclista y evitar una tragedia o una multa grave

Aunque la Ley de Tránsito N° 24.449 no especificaba originalmente una distancia métrica exacta en su texto base, las normativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las actualizaciones en seguridad vial consolidaron un estándar que se aplica en peritajes y fotomultas: la distancia lateral mínima de 1,5 metros al adelantar a una bicicleta.

Hay que dejar 1,5 metros de distancia para sobrepasar una bicicleta.

Por qué es vital respetar el metro y medio

Esta distancia no es arbitraria; responde a la "zona de seguridad" imprescindible para evitar siniestros graves: