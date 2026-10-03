El uso de la bicicleta como medio de transporte principal en las ciudades generó una nueva convivencia vial que no siempre resulta pacífica. Una de las situaciones más peligrosas y recurrentes ocurre cuando un vehículo intenta sobrepasar a un ciclista: el denominado "finito". Frente a esta problemática, existe un marco legal en la Ley de Tránsito para proteger al eslabón más vulnerable del tránsito.
Ley de Tránsito: la distancia exacta para pasar a un ciclista y evitar una tragedia o una multa grave
Superar "finito" a una bicicleta es una de las maniobras más peligrosas en la calle o la ruta.
Aunque la Ley de Tránsito N° 24.449 no especificaba originalmente una distancia métrica exacta en su texto base, las normativas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las actualizaciones en seguridad vial consolidaron un estándar que se aplica en peritajes y fotomultas: la distancia lateral mínima de 1,5 metros al adelantar a una bicicleta.
Por qué es vital respetar el metro y medio
Esta distancia no es arbitraria; responde a la "zona de seguridad" imprescindible para evitar siniestros graves:
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Maniobras de emergencia: el ciclista necesita margen de maniobra para esquivar pozos, tapas de alcantarilla o manchas de aceite.
Efecto succión: el desplazamieto de aire de los vehículos en movimiento -en especial colectivos y camiones- genera ráfagas capaces de desestabilizar la bicicleta.
Apertura de puertas: previene colisiones ante la apertura imprevista de la puerta de un vehículo estacionado.
Lo que establece el Artículo 48 y las normas de sobrepaso
El Artículo 48 de la Ley 24.449 detalla las prohibiciones en la conducción, entre las que destaca la prohibición de circular generando peligro para terceros. Por lo tanto, la responsabilidad de garantizar un sobrepaso seguro recae directamente sobre el conductor del vehículo automotor.
Para realizar la maniobra dentro de los márgenes legales y de seguridad, se deben considerar los siguientes puntos:
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Reducir la velocidad: es obligatorio disminuir la marcha antes de sobrepasar para mitigar el impacto de la corriente de aire.
Invasión de carril contrario: si para mantener el 1,5 metros de distancia es necesario ocupar el carril opuesto, solo debe hacerse cuando la señalización (línea discontinua) lo permita y no circule nadie de frente.
Prioridad en giros: al doblar a la derecha, la prioridad de paso la tiene el ciclista que circula por ese mismo lado.
Evitar el uso de la bocina: sonar la bocina a corta distancia puede asustar a quien pedalea y provocar una caída involuntaria.
En caso de registrarse un siniestro vial, el no haber respetado la distancia de seguridad correspondiente genera una presunción de responsabilidad sobre el conductor del automóvil, aspecto determinante ante los peritajes e indemnizaciones de las compañías de seguros.
En pocas palabras
- Distancia mínima: al sobrepasar a un ciclista se exige una distancia lateral de 1,5 metros.
- Seguridad vial: la norma protege al ciclista ante maniobras de emergencia, efecto succión y apertura de puertas.
- Responsabilidad del conductor: la Ley de Tránsito N° 24.449 establece que es el automovilista quien debe garantizar un sobrepaso seguro.