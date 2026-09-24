Ley de Tránsito: la lista definitiva que te van a pedir en los controles de ruta

A continuación, un detalle de la documentación requerida y el equipamiento imprescindible que no puede faltar en tu auto.

Documentación personal y del vehículo: formato físico y digital

A partir de las recientes modernizaciones de la normativa (Artículos 21, 40 y 43 inc. d de la Ley 9024), la provincia incorporó la plena equivalencia entre el formato físico y el digital para acreditar la documentación requerida. Esto significa que los conductores pueden exhibir sus papeles tanto en papel como a través de aplicaciones oficiales en sus dispositivos móviles.