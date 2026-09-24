Colocar un broche en el aire acondicionado del auto: por qué recomiendan hacerlo

Al enganchar la pinza en una de las paletas del sistema de ventilación, el flujo de aire dispersa la fragancia de forma constante y uniforme por todo el habitáculo del auto.

El secreto detrás de este truco radica en las propiedades del material con el que están hechos los broches. Al ser de madera, los broches absorben aceites esenciales o perfumes sin derramarlos.

Cuando encendés el aire acondicionado de tu auto, la brisa atraviesa los broches e impulsa las partículas de olor gradualmente, logrando que el perfume perdure durante varios días.

Paso a paso: cómo aromatizar tu auto con broches

Para aprovechar al máximo este truco en el aire acondicionado de tu auto, se aconseja seguir estos pasos: