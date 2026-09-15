El aire acondicionado necesita algo más que una temperatura adecuada para funcionar correctamente. La limpieza de los filtros es una de las tareas de mantenimiento más importantes y, aunque suele pasar desapercibida, influye directamente en el rendimiento del equipo. Por ende, ahora que comienzan poco a poco los días de calor, es fundamenta saber cuándo realizar esta tarea de mantenimiento.
Ni una semana ni un mes: cada cuántos días se deben limpiar los filtros del aire acondicionado, según expertos
Si tenés un aire acondicionado en casa, tenés que saber cada cuánto tiempo limpiarlo. Además, cómo hacer esta tarea hogareña
Cada cuántos días se deben limpiar los filtros del aire acondicionado, según expertos
Expertos coinciden en que la frecuencia de limpieza ideal no es una vez por semana ni tampoco esperar varios meses. Como referencia, los filtros del aire acondicionado deben revisarse y limpiarse cada 15 días cuando el equipo tiene un uso intensivo. En cambio, si funciona durante menos horas o de manera ocasional, una limpieza cada 21 días resulta adecuada.
Profesionales señalan que los filtros tienen la función de retener polvo, pelusas, pelos de mascotas y otras partículas que circulan por el ambiente. Con el paso del tiempo, todos esos residuos forman una capa que dificulta el paso del aire y obliga al equipo a trabajar durante más tiempo para conseguir la temperatura seleccionada.
Cuando la suciedad se acumula demasiado, el rendimiento puede caer de manera considerable. Los especialistas advierten que, en determinadas condiciones, un filtro muy sucio puede reducir hasta un 50% la eficiencia del aparato. La cifra varía según el modelo, las horas de uso y el nivel de obstrucción, pero demuestra la importancia de no descuidar esta tarea.
Además, un aire acondicionado que debe trabajar durante más tiempo para enfriar una habitación puede aumentar su consumo eléctrico. También pueden aparecer señales como menor capacidad de refrigeración, olores extraños, ruidos diferentes a los habituales o incluso formación de hielo.
La frecuencia debe ser todavía mayor en casas o departamentos con perros o gatos, mucho polvo o ventanas abiertas durante buena parte del día. En esos casos conviene revisar visualmente los filtros cada 10 días y limpiarlos si presentan una capa visible de suciedad.
Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado
- Para realizar esta tarea, primero hay que apagar y desconectar el equipo
- Después se retiran los filtros siguiendo las indicaciones del fabricante
- Eliminar el polvo acumulado y lavar cuando el modelo lo permita
- Antes de volver a colocarlos deben estar completamente secos
Mantener esta rutina ayuda a conservar una buena circulación del aire, favorece el rendimiento del artefacto y permite detectar a tiempo posibles problemas que requieran la intervención de un técnico.
En pocas palabras
- Filtros del aire acondicionado: Deben limpiarse cada 15 o 21 días según el uso.
- Función de los filtros: Retienen polvo y partículas, dificultando el paso del aire si están sucios.
- Mantenimiento: Una limpieza regular mejora el rendimiento y reduce el consumo eléctrico.