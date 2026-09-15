Ni una semana ni un mes: cada cuántos días se deben limpiar los filtros del aire acondicionado, según expertos

¿Cada cuánto hay que limpiar los filtros del aire acondicionado?

Cuando la suciedad se acumula demasiado, el rendimiento puede caer de manera considerable. Los especialistas advierten que, en determinadas condiciones, un filtro muy sucio puede reducir hasta un 50% la eficiencia del aparato. La cifra varía según el modelo, las horas de uso y el nivel de obstrucción, pero demuestra la importancia de no descuidar esta tarea.

Además, un aire acondicionado que debe trabajar durante más tiempo para enfriar una habitación puede aumentar su consumo eléctrico. También pueden aparecer señales como menor capacidad de refrigeración, olores extraños, ruidos diferentes a los habituales o incluso formación de hielo.

La frecuencia debe ser todavía mayor en casas o departamentos con perros o gatos, mucho polvo o ventanas abiertas durante buena parte del día. En esos casos conviene revisar visualmente los filtros cada 10 días y limpiarlos si presentan una capa visible de suciedad.

Aprendé a limpiar tu aire acondicionado antes del verano.

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado

Para realizar esta tarea, primero hay que apagar y desconectar el equipo

Después se retiran los filtros siguiendo las indicaciones del fabricante

Eliminar el polvo acumulado y lavar cuando el modelo lo permita

Antes de volver a colocarlos deben estar completamente secos

Mantener esta rutina ayuda a conservar una buena circulación del aire, favorece el rendimiento del artefacto y permite detectar a tiempo posibles problemas que requieran la intervención de un técnico.