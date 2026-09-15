Colocar sal a la carne en el asado: cuándo es el mejor momento para hacerlo

¿Cuándo hay que ponerle sal a la carne? Aunque la respuesta parezca una cuestión de gusto personal, la química de los alimentos tiene una postura clara sobre qué le pasa al corte de carne según el momento del salado.

Para dar una recomendación con sustento sobre cuándo conviene agregarle la sal a la carne del asado, hay que conocer qué produce en el corte hacerlo en determinado momento.