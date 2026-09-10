Entraña y falsa entraña para el asado: cuál conviene, la más sabrosa y sus diferencias

Ahora, si conocés una carnicería que te separa la falsa entraña del asado del carnicero, entonces tenés un tesoro que hay que cuidar.

La falsa entraña al igual que la entraña, es un corte de carne con muy poca o nada de grasa. Pero es más alta. Esto posibilita que no quede tan seca, incluso si hay que recalentar, y que se aproveche aún más cada trozo.

En el tiempo de cocción hay otra diferencia. Al ser más alta, se demora unos minutos más en asarse, pero no demasiado.

En tanto, la entraña, y no vamos a desmerecerla, al ser más baja, es un corte de carne que se hace muy rápido. Es perfecta incluso para una picada previa al asado o para hacerse unos lomos de lujo, teniendo en cuenta su precio. Y por supuesto para el asado, ya que el mejor corte de carne es el que le gusta al asador y a los comensales.