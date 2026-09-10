Entraña y falsa entraña para el asado: cuál conviene, la más sabrosa y sus diferencias

"Trajiste entraña"."No, es una falsa entraña". "Es lo mismo o no?". Esta charla la he tenido varias veces en asados con amigos o con conocidos. Y a varios de ellos he terminado educando en las diferencias entre un corte de carne y otro y en las virtudes y ventajas que poseen.
La entraña y la falsa entraña son dos cortes exquisitos para la parrilla. Lamentablemente, ambos se pusieron muy de moda en los últimos años y en las carnicerías se ubican entre los más caros, llegando a valer alrededor de $28.000 el kilo en la mayoría de ellas. Pero su sabor lo vale y sus diferencias también.
En qué se diferencian una entraña de una falsa entraña
Para empezar, la primera diferencia es la facilidad para encontrarlas. La entraña es un corte de carne que se consigue en todas las carnicerías. La falsa entraña no. Esto se debe a que este último corte viene junto al llamado asado del carnicero y en muchos comercios no lo separan como estrategia de venta o simplemente por capricho.
Ahora, si conocés una carnicería que te separa la falsa entraña del asado del carnicero, entonces tenés un tesoro que hay que cuidar.
La falsa entraña al igual que la entraña, es un corte de carne con muy poca o nada de grasa. Pero es más alta. Esto posibilita que no quede tan seca, incluso si hay que recalentar, y que se aproveche aún más cada trozo.
En el tiempo de cocción hay otra diferencia. Al ser más alta, se demora unos minutos más en asarse, pero no demasiado.
En tanto, la entraña, y no vamos a desmerecerla, al ser más baja, es un corte de carne que se hace muy rápido. Es perfecta incluso para una picada previa al asado o para hacerse unos lomos de lujo, teniendo en cuenta su precio. Y por supuesto para el asado, ya que el mejor corte de carne es el que le gusta al asador y a los comensales.
En pocas palabras
- Diferencia clave: La entraña es un corte común, mientras que la falsa entraña se obtiene del asado del carnicero y es más difícil de hallar.
- Textura y cocción: La falsa entraña, al ser más alta, resulta menos seca y su cocción es ligeramente más prolongada que la de la entraña.
- Popularidad y valor: Ambos cortes son muy apreciados para la parrilla, lo que ha elevado su precio en las carnicerías en los últimos años.