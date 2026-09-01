Receta de asado banderita a la parrilla: la cocción justa y un sabor que no se negocia

Al tener una superficie amplia expuesta al fuego y huesos pequeños, esta receta del asado a la parrilla, con este riquísimo corte de carne como protagonista, combina la grasa justa para derretirse en la parrilla, con un resultado dorado, crujiente y tierno a la vez, insuperable.

Receta de asado banderita a la parrilla, ingredientes

Estos son los ingredientes necesarios para 4 personas