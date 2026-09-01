Receta de asado banderita a la parrilla: la cocción justa y un sabor que no se negocia

Las costillas siempre son y serán el corte más apreciado por excelencia en el asado. Es lo que más se disfruta de la parrilla y su versión “banderita”, un corte fino transversal del costillar, de no más de un centímetro y medio de grosor, es un manjar que enloquece a todos. La receta es fácil y sale espectacular.
Al tener una superficie amplia expuesta al fuego y huesos pequeños, esta receta del asado a la parrilla, con este riquísimo corte de carne como protagonista, combina la grasa justa para derretirse en la parrilla, con un resultado dorado, crujiente y tierno a la vez, insuperable.
Receta de asado banderita a la parrilla, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para 4 personas
- 1,5 kg de asado banderita de ternera
- Sal parrillera o sal gruesa (a gusto)
- Leña o carbón
- Opcional: salmuera (agua, sal, ajo y romero) o provenzal para el final
Receta de asado banderita a la parrilla, paso a paso
- Encender las brasas y lograr un fuego medio-alto. La temperatura ideal se mide colocando la mano sobre la grilla: si aguantás entre 6 y 8 segundos sin quemarte, el fuego está a punto. La parrilla debe estar bien limpia y caliente antes de apoyar la carne.
- Sacar la carne de la heladera al menos 30 minutos antes de cocinarla para que no sufra un golpe de frío. Salar con sal parrillera de ambos lados justo antes de llevarla a las brasas.
- Colocar las tiras sobre la parrilla. Al ser un corte fino, el secreto está en no tocarlo ni moverlo. Cocinar durante 8 a 10 minutos de un lado hasta que comiencen a emerger pequeñas gotas de jugo por la superficie superior.
- Girar la carne con pinza (evitar pincharla con tenedor para no perder jugos). Cocinar del otro lado entre 5 y 7 minutos más. Se busca un dorado intenso en el exterior y un centro rosado y jugoso.
- Una vez fuera de la parrilla, dejar reposar la carne sobre la tabla durante 2 minutos antes de cortar. Esto permite que los jugos se redistribuyan y no se vuelquen al primer corte.
- Para sumarle una capa de sabor tradicional, se puede pincelar la tira con una salmuera tibia durante la cocción o servirla directo con un chimichurri casero bien emulsionado a base de orégano, ají molido, ajo, vinagre y aceite de oliva.
En pocas palabras
- Asado banderita: La receta de este corte fino de costillas a la parrilla es fácil y sabrosa.
- Ingredientes clave: Se necesitan 1,5 kg de asado banderita de ternera, sal parrillera y leña o carbón.
- Cocción ideal: La carne se cocina 8-10 minutos por lado en fuego medio-alto, buscando un exterior dorado y un interior jugoso.
Resumen generado por Thinkindot AI