Receta de pan de queso en sartén con muy pocos ingredientes y un fácil paso a paso

Hay una receta que a todos les gusta y se puede hacer en todos los hogares. Se distingue por su apreciado sabor y llena la casa con un olor casero que nadie se puede resistir. El pan de queso hecho en una sartén es una receta que brilla con su sabor, humedad y terneza, muy irresistible.
Lo mejor es que es una receta que se hace rápida, se utilizan apenas cinco ingredientes y no lleva más de 10 minutos prepararla.
Este pan de queso no se hace en el horno. Se elabora con un paso a paso muy simple y todo el mundo que lo pruebe, corroborará que es una bendición para el paladar.
La receta se hace en una sartén y como resultado se obtiene un pan de queso con la corteza crujiente, tierna en su interior y con queso desbordante.
Literalmente, esta receta que es un éxito y sale más que bien. Para elaborar, se necesitan estos ingredientes:
Receta de pan de queso en sartén, ingredientes
- 250 gramos de harina común 0000
- 160 mililitros de agua
- 5 gramos de sal
- 3 gramos de levadura seca (opcional, levadura fresca)
- 8 fetas de queso
Receta de pan de queso en sartén, paso a paso
- Colocar la harina en un bol y realizar un hueco en el medio. Incorporar el agua a temperatura ambiente junto con la sal. Remover con los dedos hasta que ésta se disuelva.
- Sumar al agua y la sal la levadura seca y revolver suavemente hasta que se fusionen todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea. En caso de que se utilice levadura fresca en la receta, disolver en agua antes de agregar.
- En la mesada de la cocina o una mesa, amasar suavemente la masa hasta lograr una consistencia sedosa. Colocar el bollo de masa en un recipiente con un poco de aceite o harina. Tapar con un repasador o papel film y esperar que su tamaño se duplique.
- En mesada o una mesa, colocar harina a modo de lluvia y volcar la masa sobre ella. Mover la masa un poco para que se desgasifique y con un cuchillo, cortar en cuatro partes iguales. Estirar cada parte un poco y colocar en el centro dos lonjas de queso en fetas. Luego cerrar los extremos y que quede el lácteo en su interior, bien resguardado.
- Llevar al fuego medio una sartén y comenzar a cocinar el pan de queso. Se calcula unos 4 minutos de cada lado, procurando tapar la sartén para que el vapor también ayude a la cocción.
- Es opcional incorporar diferentes ingredientes en su interior, como por ejemplo trocitos de jamón, panceta, salame, cebolla caramelizada, etc.
En pocas palabras
- Pan de queso: Receta fácil y rápida en sartén con solo cinco ingredientes.
- Preparación simple: Amasado rápido, cocción en sartén y relleno de queso derretido.
- Sabor casero: Ideal para disfrutar de un aroma y sabor irresistibles en casa.
Resumen generado por Thinkindot AI