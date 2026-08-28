Cómo preparar la receta de chinchulines a la parrilla: salen muy tiernos por dentro y crocantes por fuera

Un error en la temperatura o en los tiempos de cocción de la receta de los chinchulines, puede transformarlo en una pieza dura o gomosa. Sin embargo, lograr esa textura soñada, con una corteza dorada y crujiente, con un interior suave y cremoso, no es cuestión de suerte, sino de técnica.

Receta de chinchulines a la parrilla

La elección en la carnicería marca la mitad del éxito. Un buen chinchulín tiene que ser de color rosado claro y fresco, con una fina capa de grasa blanca en los bordes que protegerá la carne durante la exposición al fuego.