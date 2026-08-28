Cómo preparar la receta de chinchulines a la parrilla: salen muy tiernos por dentro y crocantes por fuera

Pocos ingredientes despiertan tanto debate y pasión en el rito del asado argentino como las achuras. Entre ellas, los chinchulines se llevan la corona al más codiciado, pero también al más exigente. Con esta receta, el sabor y la textura está garantizada.
Un error en la temperatura o en los tiempos de cocción de la receta de los chinchulines, puede transformarlo en una pieza dura o gomosa. Sin embargo, lograr esa textura soñada, con una corteza dorada y crujiente, con un interior suave y cremoso, no es cuestión de suerte, sino de técnica.
Receta de chinchulines a la parrilla
La elección en la carnicería marca la mitad del éxito. Un buen chinchulín tiene que ser de color rosado claro y fresco, con una fina capa de grasa blanca en los bordes que protegerá la carne durante la exposición al fuego.
Receta de chinchulines a la parrilla, paso a paso
- Lavar bien los chinchulines únicamente por fuera con agua fría. Para asegurar una terneza segura y sumar sabor, dejarlos macerar en un recipiente con abundante jugo de limón, un chorro de vinagre blanco, ajo picado, ají molido y pimienta negra durante al menos dos horas en la heladera. La acidez del limón ablandará las fibras antes de ir a la parrilla del asado.
- Para garantizar una cocción pareja, se pueden colocar enteros en forma de espiral o cortados en tiritas individuales de unos 10 a 15 centímetros.
- El error más común es exponerlos a un calor arrebatado. Se necesita un fuego medio-bajo y constante. La brasa debe permitir sostener la mano sobre la parrilla durante 7 u 8 segundos sin quemarse.
- Colocar los chinchulines a una altura media (15 a 20 cm de las brasas). Cocinar primero de un lado durante 40 a 50 minutos sin apurarlos. La grasa iré derritiéndose lentamente, tiernizando el interior mientras la piel comienza a dorarse.
- Dar vuelta y salar recién en este momento con sal fina o entrefina (la sal al inicio extrae la humedad y les quita terneza). Cocinar del otro lado durante 20 a 30 minutos más hasta que la superficie adquiera un color dorado intenso y una textura bien crocante.
En pocas palabras
- Chinchulines: Receta para prepararlos a la parrilla, logrando una textura tierna por dentro y crocante por fuera.
- Ingredientes clave: Selección de chinchulines frescos y maceración en limón, vinagre y especias para ablandar las fibras.
- Cocción ideal: Fuego medio-bajo y constante, con cocción lenta de 40-50 minutos por lado para asegurar terneza y crocancia.
Resumen generado por Thinkindot AI