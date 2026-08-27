Receta de torta invertida de manzana, con textura húmeda y una cubierta caramelizada

Siempre es un buen momento para poner manos en la masa y preparar una de las preparaciones más tradicionales de la abuela. En esta oportunidad, la cocina se llenará de un olorcito exquisito con la receta de torta invertida de manzanas, especial para acompañar el mate.
Lo mejor de esta receta, es que se logra un sabor único, con una torta invertida que se destaca por su textura húmeda, muy bien acompañada por lo dulce de la manzana caramelizada.
Para el desayuno, mediatarde o acompañar el mate a a cualquier hora del día, esta receta, rendidora y económica le encanta a todo el mundo y entra por los ojos.
Su sabor mejora con las horas, convirtiéndola en una de esas preparaciones que siempre vale la pena repetir.
Para comenzar con la preparación, hay que tener a mano estos ingredientes:
Receta de la torta invertida de manzana, ingredientes
- 2 manzanas grandes
- 150 g de azúcar
- 150 cc. de leche descremada
- 1/2 taza de aceite
- 2 huevos
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cdta. de extracto de vainilla
- 300 g de harina leudante (o harina 0000 y 3 cucharaditas. de polvo de hornear)
Receta de la torta invertida de manzana, ingredientes
- Pelar y cortar las manzanas en láminas finas y rociar con jugo de limón.
- Acaramelar un molde para horno y apoyar las manzanas sobre él. Reservar.
- En un bowl, colocar los huevos, el aceite, la leche, la ralladura y el azúcar. Batir hasta que se disuelva y agregar un poco de harina.
- Añadir la mitad de la mezcla sobre las manzanas con el caramelo y luego el resto de las manzanas. Terminar de colocar la mezcla.
- Llevar la preparación a horno medio, precalentado. Cocinar alrededor de 40 minutos o hasta qué al pinchar un palillo, éste salga seco.
- Cuando tu torta invertida de manzana esté cocida, desmoldar de manera que la parte de abajo quede arriba.
En pocas palabras
- Receta clásica: Torta invertida de manzana, ideal para acompañar el mate y de textura húmeda.
- Preparación sencilla: Se elabora con ingredientes económicos y rinde para varias porciones.
- Características: Destaca por su cubierta caramelizada y sabor que mejora con el tiempo.
Resumen generado por Thinkindot AI