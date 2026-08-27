Receta de torta invertida de manzana, con textura húmeda y una cubierta caramelizada

Lo mejor de esta receta, es que se logra un sabor único, con una torta invertida que se destaca por su textura húmeda, muy bien acompañada por lo dulce de la manzana caramelizada.

Para el desayuno, mediatarde o acompañar el mate a a cualquier hora del día, esta receta, rendidora y económica le encanta a todo el mundo y entra por los ojos.