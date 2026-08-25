Receta de chimichurri pizzero que se elabora en minutos y realza el sabor de la pizza

Para potenciar el sabor de la pizza y llevarla a otro nivel, existe un chimichurri pizzero que que es súper rico y se prepara con una receta rápida y fácil. Esta preparación es utilizada mucho en las pizzerías, sobre todo cuando piden las clásicas muzzarella o con jamón y morrones.
Lo mejor de la receta de chimichurri para pizza es que se hace de un momento para otro, con ingredientes que uno tiene en la alacena de casa.
El adobo le da un sabor único a la pizza. Se coloca cuando la pizza recién sale del horno, con el queso derretido. Se reparte un poco con una cuchara o simplemente se deja caer “como caiga” sobre la superficie redonda.
Algunas pizzerías usan esta receta para sus pizzas, ya que además de darle un sabor exquisito, le da un toque distintivo al negocio, siendo una marca registrada.
Para comenzar con el paso a paso de la receta, hacen falta estos ingredientes:
Receta de chimichurri casero para pizza
Ingredientes
- Media taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de vinagre de vino
- 1 diente de ajo
- Orégano
- Ají molido
- Pimentón
- Sal
- Pimienta
Receta de chimichurri casero, paso a paso
- Colocar en un recipiente algunas unas rebanadas de un diente de ajo, pelado previamente, junto con el vinagre y el aceite.
- Sumar a la receta estos ingredientes: sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano.
- Mezclar con una cuchara todos los ingredientes y retirar el ajo para que no quede un sabor tan invasivo. Los amantes del ajo pueden dejarlo.
- Una buena decisión es dejar reposar el chimichurri por media hora antes de colocar a la pizza. Mientras más tiempo se deje, más se potenciarán los sabores.
- Este chimichurri, así como se puede aprovechar y colocar a la pizza, dándole un toque especial al queso, se puede saborear utilizándolo en otras comidas, como carnes o distintos sándwiches.
En pocas palabras
- Chimichurri pizzero: Receta casera rápida y fácil con ingredientes de alacena para realzar el sabor de la pizza.
- Preparación simple: Mezcla de aceite, vinagre, ajo y especias que potencia el sabor de la pizza recién salida del horno.
- Versatilidad: Ideal para pizzas, carnes y sándwiches, aportando un toque distintivo y exquisito.
Resumen generado por Thinkindot AI