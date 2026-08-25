Receta de chimichurri pizzero que se elabora en minutos y realza el sabor de la pizza

Lo mejor de la receta de chimichurri para pizza es que se hace de un momento para otro, con ingredientes que uno tiene en la alacena de casa.

El adobo le da un sabor único a la pizza. Se coloca cuando la pizza recién sale del horno, con el queso derretido. Se reparte un poco con una cuchara o simplemente se deja caer “como caiga” sobre la superficie redonda.