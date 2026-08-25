La receta para hacer nachos caseros: se hacen rápido y son perfectos para la picada

Probablemente nadie se puso a pensar si los nachos se pueden elaborar en casa y así no tener que comprar los industriales que venden en los supermercados o almacenes de barrio. Lo cierto es que se pueden hacer nachos caseros con una receta más simple de lo que uno cree.
Ideales para una picada o comer con lo que uno quiera, los nachos son la debilidad de chicos y grandes. Se pueden degustar con palta, salsas, aderezos, etc.
Hacerlos y cocinarlos en casa es muchísimo más fácil de lo que uno piensa. Requiere pocos ingredientes y el resultado final supera por amplio margen a cualquier versión comercial.
La clave de un buen nacho casero radica en dos factores claves de la receta: la calidad de la masa y el punto justo de cocción.
Lejos de ser una receta compleja de repostería, la base se hace con harina de maíz (polenta fina), un toque de harina común para darle elasticidad, agua tibia y especias a gusto que le aportarán ese toque de personalidad.
Receta de nachos caseros, ingredientes
- 1 taza de harina de maíz fina (polenta)
- 1 taza de harina de trigo común
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimentón (ahumado o dulce)
- 3 cucharadas de aceite de girasol u oliva 1 taza de agua tibia
Receta de nachos caseros, paso a paso
- En un recipiente grande, integrar las harinas junto con la sal y el pimentón. Hacer un hueco en el centro, agregar el aceite y el agua tibia de a poco. Amasar durante unos 5 minutos hasta obtener una masa homogénea, suave y que no se pegue en las manos. Dejar descansar 10 minutos para que el gluten se relaje.
- Dividír la masa en bollitos pequeños. Estirá cada uno con un palo de amasar sobre una mesada ligeramente enharinada. Cuanto más finita quede la masa (casi transparente), más crocantes saldrán los nachos.
- Con la ayuda de un cuchillo, cortar la masa estirada en forma de triángulos, simulando los clásicos nachos mexicanos.
- Tenés dos opciones igual de efectivas. Podés freírlos en abundante aceite caliente durante unos segundos por lado hasta que doren, o bien llevarlos al horno (en una placa aceitada) a 180°C durante 10 a 12 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción para una textura más liviana.
- Apenas salgan del calor, ya sea de la sartén o del horno, espolvor una pizca de sal fina.
En pocas palabras
- Nachos caseros: Receta fácil y económica para preparar en casa, ideal para picadas.
- Ingredientes clave: Harina de maíz, harina de trigo, sal, pimentón, aceite y agua tibia son esenciales.
- Preparación versátil: Se pueden freír o hornear hasta obtener una textura crocante y dorada.
Resumen generado por Thinkindot AI