La receta para hacer nachos caseros: se hacen rápido y son perfectos para la picada

Ideales para una picada o comer con lo que uno quiera, los nachos son la debilidad de chicos y grandes. Se pueden degustar con palta, salsas, aderezos, etc.

Hacerlos y cocinarlos en casa es muchísimo más fácil de lo que uno piensa. Requiere pocos ingredientes y el resultado final supera por amplio margen a cualquier versión comercial.