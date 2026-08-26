Receta de salsa barbacoa casera: fácil paso a paso y con ingredientes sencillos

El paso a paso es bastante entretenido y fácil de hacer, y se hace con ingredientes que la mayoría suele tener en la alacena de casa.

Receta de salsa barbacoa casera, ingredientes

Para lograr aproximadamente un frasco mediano de salsa, vas a necesitar:

1 taza de kétchup

1/3 de taza de vinagre de manzana

1/4 de taza de azúcar negra o rubia

2 cucharadas de miel

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharadita de pimentón ahumado (el gran secreto para el sabor a leña)

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de cebolla en polvo (opcional)

Sal y pimienta negra recién molida a gusto

Receta de salsa barbacoa casera, ingredientes