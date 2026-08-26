Receta de salsa barbacoa casera: fácil paso a paso y con ingredientes sencillos

La receta de salsa barbacoa, un aderezo que se consume mucho en argentina, es especial para realzar el sabor de muchas comidas. Esta preparación se puede hacer de manera casera y es la mejor manera para innovar a la hora de darle un toque mágico a las delicias que llegan a la mesa.
La salsa barbacoa se puede saborear en múltiples preparaciones como:
- Hamburguesas
- Sándwiches
- Panchos
- Papas fritas
- Aros de cebolla
- Nuggets de pollo
- Bastoncitos de queso
- Carne de cerdo
La receta de salsa barbacoa es el equilibrio mágico entre lo dulce, lo salado, lo ácido y el toque ahumado. Esta salsa originaria de Estados Unidos es el acompañamiento perfecto. Se puede hacer en casa para no tener que comprar el de uso comercial.
El paso a paso es bastante entretenido y fácil de hacer, y se hace con ingredientes que la mayoría suele tener en la alacena de casa.
Receta de salsa barbacoa casera, ingredientes
Para lograr aproximadamente un frasco mediano de salsa, vas a necesitar:
- 1 taza de kétchup
- 1/3 de taza de vinagre de manzana
- 1/4 de taza de azúcar negra o rubia
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de salsa inglesa
- 1 cucharadita de pimentón ahumado (el gran secreto para el sabor a leña)
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo
- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo (opcional)
- Sal y pimienta negra recién molida a gusto
Receta de salsa barbacoa casera, ingredientes
- En una olla pequeña o mediana, volcar todos los ingredientes en frío. Con la ayuda de un batidor de alambre o una cuchara de madera, revolver bien hasta que el azúcar y la miel se disuelvan y quede una mezcla de color uniforme.
- Llevar la olla a fuego medio. Es importante que te quedes cerca y no dejes de revolver esporádicamente para que el azúcar no se pegue en el fondo.
- Cuando veas que empieza a hervir suavemente (hace burbujas pequeñas, bajar el fuego al mínimo. Dejar cocinar a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos. Vas a notar que la salsa empieza a espesar, a tomar un color mucho más oscuro y brillante, y el aroma ahumado va a invadir tu cocina.
- Retirar del fuego y dejar enfriar. Tener en cuenta que al enfriarse, la salsa se va a espesar aún más. Una vez a temperatura ambiente, pasar a un frasco de vidrio esterilizado con tapa hermética.
En pocas palabras
- Salsa barbacoa casera: Receta fácil con ingredientes sencillos para realzar el sabor de tus comidas.
- Usos versátiles: Ideal para acompañar hamburguesas, sándwiches, carnes y más.
- Preparación sencilla: Cocina a fuego medio y lento, logrando una textura y aroma ahumado únicos.
Resumen generado por Thinkindot AI