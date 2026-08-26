Así se hace la receta de pan francés en el horno de casa, paso a paso

No hay nada que supere el aroma a pan recién horneado invadiendo la cocina. Aunque la baguette o el pan francés suelen asociarse a la maestría de los panaderos profesionales, hacer la receta de este último en casa es un proceso accesible que solo requiere cuatro ingredientes, un poco de paciencia y algunos trucos clave de cocción.
La receta de pan francés hecho en casa es una experiencia culinaria que todo el mundo debería realizar al menos alguna vez, sobre todo por la satisfacción que genera elaborar este producto panificado en el hogar, el que siempre se compra en la panadería.
Para comenzar con el paso a paso de la receta, estos son los ingredientes necesarios:
Receta de pan francés, ingredientes
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500 g de harina 000
320 cc de agua tibia
25 g de levadura fresca (o 7 g de levadura seca)
10 g de sal final (1 cucharadita colmada)
1 cucharadita de azúcar (para ayudar al dorado)
Receta de pan francés, ingredientes
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En un recipiente pequeño, disolver la levadura con 50 cc del agua tibia y una pizca de harina. Dejar reposar 10 minutos hasta que genere espuma.
En un bol amplio, volcar la harina y mezclar la sal por los bordes externos (evitar el contacto directo con la levadura). Hacer un hueco en el centro, agregar el fermento y el resto del agua.
Unir los ingredientes y amasar sobre la mesada durante 10 a 12 minutos hasta obtener un bollo liso y elástico.
Tapar la masa con un paño húmedo o film y dejar descansar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.
Dividir la masa en 4 bollos iguales, estirar en forma de rectángulo y enrollar sobre sí mismos ajustando las puntas para dar la clásica forma alargada. Ubicar en una fuente enharinada, realizar cortes diagonales superficiales con una cuchilla afilada y dejar leudar 30 minutos más.
Precalentar el horno a temperatura máxima (220 °C - 240 °C). Colocar una fuente con agua en la base del horno para generar vapor (este es el secreto para la corteza crocante). Hornear los panes durante 20 a 25 minutos hasta que estén bien dorados.
En pocas palabras
- Pan casero: Receta para hacer bollitos de pan francés en casa con corteza crujiente y miga esponjosa.
- Ingredientes: Harina, agua tibia, levadura (fresca o seca) y sal son los componentes básicos de esta preparación.
- Preparación: Incluye disolver levadura, amasar, leudar, dividir, dar forma y hornear con vapor para lograr la corteza deseada.