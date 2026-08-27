Receta de estofado de carne para los días fríos: el sabor más rico y de fácil paso a paso

Cuando bajan las temperaturas o simplemente surgen las ganas de comer algo bien casero, probablemente la receta de estofado de carne con papas es una de las mejores ideas. Sabrosa y rendidora, esta receta, una de las mejores representantes de la cocina tradicional, marca la diferencia con sus simples ingredientes y su fácil paso a paso.
La clave del éxito de esta receta está en respetar la cocción lenta para que la carne quede tan tierna que se desgarre con el tenedor, y aplicar un pequeño truco de las abuelas al cortar las papas para lograr esa salsa espesa y suculenta que invita a mojar el pan.
Receta de estofado de carne, ingredientes
Para preparar este plato no hacen falta ingredientes difíciles de conseguir, sino seleccionar bien los cortes económicos y jugosos:
- 1 kg de carne: se recomienda usar roast beef, paleta o tortuguita
- 2 cebollas grandes
- 1 pimiento morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 4 papas medianas
- 1 vaso de vino tinto
- 500 ml de puré de tomate
- Caldo de carne (cantidad necesaria, caliente).
- Condimentos: sal, pimienta negra, pimentón dulce, orégano, ají molido y hoja de laurel
Receta de estofado de carne, paso a paso
- En una olla grande con un chorrito de aceite bien caliente, dorar la carne cortada en cubos de tamaño mediano por todos sus lados. Una vez sellada, retirar y reservar en un plato.
- En la misma olla, aprovechando los jugos de la carne, agregar la cebolla, el morrón y el ajo finamente picados. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla transparente.
- Reincorporar la carne con los jugos que haya soltado. Subir el fuego, verter el vaso de vino tinto y dejar hervir destapado durante un par de minutos para que se evapore el alcohol.
- Sumar el puré de tomate, las zanahorias en rodajas, las especias y cubrir con el caldo caliente. Bajar el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar lentamente durante al menos 1 hora y media, revolviendo de vez en cuando.
- Faltando 25 minutos para apagar el fuego, es momento de incorporar las papas. El secreto está en colocarlas con un corte irregular hechas con el cuchillo y no en cubos. Esto permite que la papa libere más almidón de forma natural, logrando que la salsa tome una consistencia única y bien espesa.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Estofado de carne con papas, ideal para días fríos y de fácil preparación.
- Ingredientes clave: Cortes económicos de carne, verduras frescas y especias que realzan el sabor.
- El secreto de la abuela: Cocción lenta y corte irregular de las papas para lograr una salsa espesa.
Resumen generado por Thinkindot AI