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Receta de estofado de carne para los días fríos: el sabor más rico y de fácil paso a paso

Este estofado de carne, con el toque distintivo de la abuela, es una receta bien tradicional de los hogares argentinos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de estofado de carne tiene el toque distintivo de la abuela y alcanza un sabor único.

La receta de estofado de carne tiene el toque distintivo de la abuela y alcanza un sabor único.

Cuando bajan las temperaturas o simplemente surgen las ganas de comer algo bien casero, probablemente la receta de estofado de carne con papas es una de las mejores ideas. Sabrosa y rendidora, esta receta, una de las mejores representantes de la cocina tradicional, marca la diferencia con sus simples ingredientes y su fácil paso a paso.

La clave del éxito de esta receta está en respetar la cocción lenta para que la carne quede tan tierna que se desgarre con el tenedor, y aplicar un pequeño truco de las abuelas al cortar las papas para lograr esa salsa espesa y suculenta que invita a mojar el pan.

Receta de estofado de carne, ingredientes

Para preparar este plato no hacen falta ingredientes difíciles de conseguir, sino seleccionar bien los cortes económicos y jugosos:

  • 1 kg de carne: se recomienda usar roast beef, paleta o tortuguita
  • 2 cebollas grandes
  • 1 pimiento morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 4 papas medianas
  • 1 vaso de vino tinto
  • 500 ml de puré de tomate
  • Caldo de carne (cantidad necesaria, caliente).
  • Condimentos: sal, pimienta negra, pimentón dulce, orégano, ají molido y hoja de laurel

Receta de estofado de carne, paso a paso

  1. En una olla grande con un chorrito de aceite bien caliente, dorar la carne cortada en cubos de tamaño mediano por todos sus lados. Una vez sellada, retirar y reservar en un plato.
  2. En la misma olla, aprovechando los jugos de la carne, agregar la cebolla, el morrón y el ajo finamente picados. Cocinar a fuego medio hasta que la cebolla transparente.
  3. Reincorporar la carne con los jugos que haya soltado. Subir el fuego, verter el vaso de vino tinto y dejar hervir destapado durante un par de minutos para que se evapore el alcohol.
  4. Sumar el puré de tomate, las zanahorias en rodajas, las especias y cubrir con el caldo caliente. Bajar el fuego al mínimo, tapar la olla y cocinar lentamente durante al menos 1 hora y media, revolviendo de vez en cuando.
  5. Faltando 25 minutos para apagar el fuego, es momento de incorporar las papas. El secreto está en colocarlas con un corte irregular hechas con el cuchillo y no en cubos. Esto permite que la papa libere más almidón de forma natural, logrando que la salsa tome una consistencia única y bien espesa.

En pocas palabras

  • Receta tradicional: Estofado de carne con papas, ideal para días fríos y de fácil preparación.
  • Ingredientes clave: Cortes económicos de carne, verduras frescas y especias que realzan el sabor.
  • El secreto de la abuela: Cocción lenta y corte irregular de las papas para lograr una salsa espesa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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