Receta de estofado de carne para los días fríos: el sabor más rico y de fácil paso a paso

La clave del éxito de esta receta está en respetar la cocción lenta para que la carne quede tan tierna que se desgarre con el tenedor, y aplicar un pequeño truco de las abuelas al cortar las papas para lograr esa salsa espesa y suculenta que invita a mojar el pan.

Receta de estofado de carne, ingredientes

Para preparar este plato no hacen falta ingredientes difíciles de conseguir, sino seleccionar bien los cortes económicos y jugosos: