Así se hace la receta de lentejas al disco: ideal para comer con pan de campo

Cuando el frío se siente o las juntadas al aire libre piden un plato caliente y bien rico, el disco de arado se convierte en el gran protagonista de la cocina. Entre las preparaciones más destacadas para rendir rindiéndole culto al fuego, la receta de de lentejas al disco brilla por ser un plato rústico, con un sabor único.
Hacer esta receta es toda una ceremonia. Requiere de ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso de los más entretenidos de preparar.
Receta de lentejas al disco, ingredientes
Estos son los ingredientes necesarios para hacer una receta que rinde para unas 8 o 10 personas:
- 1 kg de lentejas (remojadas previamente de 2 a 4 horas).
- 500 g de carne vacuna (roast beef o paleta), 300 g de pechito de cerdo, 2 chorizos colorados, 2 chorizos de mezcla y 150 g de panceta ahumada.
- 2 cebollas grandes, 1 pimiento morrón rojo, 1 pimiento verde, 3 dientes de ajo, 2 zanahorias y 3 papas medianas.
- 1 litro de caldo de verduras o carne, 500 cc de puré de tomate, 1 vaso de vino tinto, pimentón dulce, ají molido, comino, hojas de laurel, sal y pimienta a gusto.
Receta de lentejas al disco, paso a paso
- Con el disco bien caliente y un chorrito de aceite (o usando la propia grasa de la panceta), dorar la panceta cortada en tiras junto con los chorizos en rodajas. Retirar y reservar. En el mismo fondo de cocción, dorar la carne vacuna y el cerdo cortados en cubos. Salpimentar.
- Desplazar las carnes hacia los bordes del disco (donde hay menor temperatura) e incorporar en el centro la cebolla, los pimientos, la zanahoria en rodajas finas y el ajo picado. Cocinar hasta que la cebolla quede transparente.
- Integrar las carnes con las verduras y verter el vaso de vino tinto. Dejar evaporar el alcohol durante unos minutos raspando suavemente el fondo del disco para soltar todos los jugos adheridos.
- Sumar el puré de tomate, el caldo caliente, las hojas de laurel y los condimentos (pimentón, ají molido y comino).
- Agregar las lentejas escurridas y las papas cortadas en cubos medianos. Mantener el fuego moderado y parejo, revolviendo de a ratos con cuchara de madera para evitar que se pegue en el centro.
- Cocinar por unos 25 a 30 minutos hasta que las lentejas y las papas estén tiernas. Si se seca demasiado, agregar un poco más de caldo caliente.
En pocas palabras
- Receta de lentejas al disco: Prepara este plato rústico y sabroso con ingredientes fáciles de conseguir.
- Ingredientes destacados: Incluye lentejas, variedad de carnes como chorizo colorado y panceta, y verduras frescas.
- Paso a paso principal: Cocina las carnes y verduras en el disco caliente, añade líquidos y condimentos, y finaliza con las lentejas y papas hasta que estén tiernas.
Resumen generado por Thinkindot AI