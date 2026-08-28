Así se hace la receta de chorizo encamisado: una preparación diferente y llena de sabor

Dentro del recetario tradicional de la cocina criolla y cuyana, existen preparaciones que logran convertir ingredientes simples en un verdadero festín de campo. Una de las joyas más sabrosas, y muchas veces olvidada en el menú de todos los días, es la receta de chorizo encamisado.
La receta tiene una técnica que consiste en envolver el chorizo en una masa casera antes de su cocción. No solo aporta un contraste de texturas crujiente y suave, sino que además retiene todos los jugos de la carne, garantizando un resultado tierno y cargado de sabor.
Receta de chorizo encamisado, ingredientes
- Para la masa: 500 g de harina 000, 100 g de grasa vacuna (o manteca), 200 ml de agua tibia y una pizca de sal fina.
- Para el relleno: 6 chorizos de mezcla (cerdo y vaca) de buena calidad, pimentón dulce, comino y, opcionalmente, tiras de queso fresco o pimientos asados.
Receta de chorizo encamisado, paso a paso
- En un recipiente, colocar la harina en forma de corona. Incorporar la sal, la grasa derretida y el agua tibia de a poco. Amasar hasta obtener un bollo liso y elástico. Dejar reposar tapado durante 20 minutos.
- Hervir los chorizos en agua durante 8 a 10 minutos para quitar el exceso de grasa y precocinarlos. Dejar enfriar y retirar la piel exterior.
- Estirar la masa hasta dejarla de unos 3 a 4 milímetros de grosor y cortarla en rectángulos. Si se desea, colocar una tira de queso o pimiento sobre el chorizo y envolverlo completamente con la masa, sellando bien los bordes con un repulgue o presionando con un tenedor para que no se escapen los jugos.
- Pincelar con huevo batido y llevar a horno fuerte (200 °C) durante 20-25 minutos hasta que la masa esté dorada y crocante.
- Si se elige hacer la receta frita y no al horno, sumergir en abundante aceite o grasa caliente hasta que la cubierta tome un color dorado uniforme.
En pocas palabras
- Receta de chorizos encamisados: Una preparación criolla que envuelve el chorizo en masa casera antes de la cocción.
- Ingredientes clave: Para la masa se usa harina, grasa vacuna y agua; para el relleno, chorizos de mezcla, pimentón y comino.
- Preparación: Se precocinan los chorizos, se envuelven en masa estirada y se hornean o fríen hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI