Así se hace la receta de chorizo encamisado: una preparación diferente y llena de sabor

La receta tiene una técnica que consiste en envolver el chorizo en una masa casera antes de su cocción. No solo aporta un contraste de texturas crujiente y suave, sino que además retiene todos los jugos de la carne, garantizando un resultado tierno y cargado de sabor.

Receta de chorizo encamisado, ingredientes

Para la masa : 500 g de harina 000, 100 g de grasa vacuna (o manteca), 200 ml de agua tibia y una pizca de sal fina.

: 500 g de harina 000, 100 g de grasa vacuna (o manteca), 200 ml de agua tibia y una pizca de sal fina. Para el relleno: 6 chorizos de mezcla (cerdo y vaca) de buena calidad, pimentón dulce, comino y, opcionalmente, tiras de queso fresco o pimientos asados.

Receta de chorizo encamisado, paso a paso