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Berenjena para bajar de peso: la receta de la lasaña fácil y sabrosa para potenciar la dieta

La lasaña de berenjena, un plato cremoso y familiar, es una alternativa original a las pastas tradicionales.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Lasaña de berenjena.

Lasaña de berenjena.

La lasaña de berenjena es una de las recetas más sabrosas y originales para disfrutar en familia. También conocida como musaka griega, esta preparación combina capas de berenjena, carne picada, cebolla, jamón cocido y queso, logrando un plato abundante, cremoso e irresistible.

Entre las recetas caseras más rendidoras, la lasaña de berenjena se destaca por su particular combinación de sabores y texturas. La berenjena funciona como protagonista de esta preparación y se integra perfectamente con el relleno de carne y el queso, que aporta un gratinado dorado y delicioso.

Preparar esta lasaña es mucho más sencillo de lo que parece y no requiere demasiado tiempo. Solo hay que preparar las berenjenas, cocinar el relleno de carne con cebolla y luego armar las capas hasta completar la fuente. Finalmente, se agrega el queso y se lleva al horno hasta que quede bien gratinada.

Receta para hacer lasaña de berenjena

Ingredientes:

  • 300 g de carne picada
  • 2 berenjenas
  • 1 cebolla
  • 125 g de mozzarella
  • 100 g de jamón cocido
  • 150 g de queso mantecoso
  • Cheddar rallado (opcional)
  • 100 g de queso parmesano
  • 1 paquete de láminas de masa
  • Condimentos: pimiento rojo, pimeinto verde, orégano, laurel, sal y pimienta
  • 1 1/2 de taza de salsa de tomate
  • 3 cdas. de crema de leche

Cómo preparar lasaña de berenjenas: la receta, paso a paso

  1. Primero, lava y corta las berenjenas. Para quitarles el amargos, espolvorea sal y déjalas escurrir en un colador de fideos hasta que eliminen todo el líquido.
  2. A continuación, en un bowl, coloca el tomate y la crema. Condimenta a gusto con pimienta y orégano. Mezcla bien y reserva en la heladera.
  3. Por otro lado, pica la cebolla y los pimientos. Rehógalos en una sartén caliente con un chorrito de aceite. Suma la carne y saltea a fuego fuerte. Después agrega la salsa de tomate y el laurel.
  4. Escurre y seca la berenjena con papel absorbente. Dóralas en una sartén con un poco de aceite. Una vez cocidas, pon el picadillo de carne en una fuente para horno y cubre con lonchas de berenjena.
  5. Espolvorea el pastel de berenjena con cheddad y cubre con láminas de masa. Coloca más picadillo, berenjenas y queso rallado. Luego, cubre con el resto de la masa, jamón y el resto de los quesos, terminando con mozzarella.
  6. Para finalizar, cocina la lasaña de berenjena en el horno precalentado a 190ºC hasta que quede dorado, durante 15 minutos.

En pocas palabras

  • Lasaña de berenjena: Es una preparación sabrosa y original, también conocida como musaka griega, que combina capas de berenjena, carne y queso.
  • Preparación sencilla: El proceso incluye lavar y cortar las berenjenas, saltear la cebolla y la carne, armar capas y gratinar en el horno.
  • Ingredientes principales: Los componentes esenciales son carne picada, berenjenas, cebolla, láminas de masa, salsa de tomate y una variedad de quesos para gratinar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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