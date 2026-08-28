Berenjena para bajar de peso: la receta de la lasaña fácil y sabrosa para potenciar la dieta

Entre las recetas caseras más rendidoras, la lasaña de berenjena se destaca por su particular combinación de sabores y texturas. La berenjena funciona como protagonista de esta preparación y se integra perfectamente con el relleno de carne y el queso, que aporta un gratinado dorado y delicioso.

Preparar esta lasaña es mucho más sencillo de lo que parece y no requiere demasiado tiempo. Solo hay que preparar las berenjenas, cocinar el relleno de carne con cebolla y luego armar las capas hasta completar la fuente. Finalmente, se agrega el queso y se lleva al horno hasta que quede bien gratinada.