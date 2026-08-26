Los panqueques para canelones son una de las recetas más preparadas en los hogares, ya que permiten rellenarlos con verduras, carne, humita y rinden un montón, también para otras preparaciones.
Cómo hacer Panqueques: la receta perfecta para canelones con solo 4 ingredientes y en minutos
La clave para unos panqueques perfectos para canelones radica en su grosor, asegurando que soporten cualquier relleno sin romperse.
Lo cierto es que la preparación de los panqueques para canelones es sencilla y lleva muy pocos ingredientes: huevo, harina, leche y sal. El secreto está en que se deben hacer más gruesos que los comunes, para que puedan contener el relleno sin romperse.
Esta receta se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas. Además, te contamos acerca de tres rellenos sabrosos para los canelones caseros.
Receta de los panqueques caseros para canelones
Ingredientes:
- 2 huevos
- 220 g de harina
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 l de leche
Cómo hacer la receta fácil de panqueques, paso a paso
- El primer paso de la receta de panqueques es batir los huevos junto con la sal y luego incorporar la leche.
- A continuación, agrega la harina, batiendo constantemente para que no queden grumos, y deja descansar 20 minutos en la heladera.
- Luego, coloca un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite.
- Cuando se cocine, dalo vuelta y déjalo unos segundos más. Repite el proceso hasta cocinar todos los panqueques.
Cómo conservar los panqueques en la heladera
Si no vas a usar los panqueques caseros inmediatamente, puedes reservarlos en el freezer por hasta 5-6 meses. Mientras tanto, en la heladera no duran más de 4 días.
Rellenos de canelones con panqueques caseros
Los panqueques caseros son una de las recetas más versátiles, ya que se pueden combinar con diferentes rellenos salados. Tres opciones:
- Relleno de carne: los canelones de carne son una de las mejores opciones para el almuerzo o la cena.
- Relleno de verduras cremoso: la espinaca y la acelga son las más elegidas en estos canelones vegetarianos.
- Relleno de choclo o humita: estos canelones son los favoritos de muchas familias y tienen un sabor especial.
En pocas palabras
- Panqueques para canelones: Receta sencilla con pocos ingredientes básicos como huevo, harina, leche y sal.
- Preparación y conservación: Se cocinan en sartén caliente y se pueden freezar hasta por 5 meses o guardar en heladera 4 días.
- Rellenos versátiles: Sugerencias de rellenos incluyen carne, verduras cremosas como espinaca y acelga, o choclo y humita.