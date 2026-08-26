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Cómo hacer Panqueques: la receta perfecta para canelones con solo 4 ingredientes y en minutos

La clave para unos panqueques perfectos para canelones radica en su grosor, asegurando que soporten cualquier relleno sin romperse.

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Panqueques para canelones.

Panqueques para canelones.

Los panqueques para canelones son una de las recetas más preparadas en los hogares, ya que permiten rellenarlos con verduras, carne, humita y rinden un montón, también para otras preparaciones.

Lo cierto es que la preparación de los panqueques para canelones es sencilla y lleva muy pocos ingredientes: huevo, harina, leche y sal. El secreto está en que se deben hacer más gruesos que los comunes, para que puedan contener el relleno sin romperse.

Esta receta se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas. Además, te contamos acerca de tres rellenos sabrosos para los canelones caseros.

Receta de los panqueques caseros para canelones

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 220 g de harina
  • 1/2 cdta. de sal
  • 1/2 l de leche

Cómo hacer la receta fácil de panqueques, paso a paso

  1. El primer paso de la receta de panqueques es batir los huevos junto con la sal y luego incorporar la leche.
  2. A continuación, agrega la harina, batiendo constantemente para que no queden grumos, y deja descansar 20 minutos en la heladera.
  3. Luego, coloca un cucharón de la preparación en una sartén caliente con manteca o aceite.
  4. Cuando se cocine, dalo vuelta y déjalo unos segundos más. Repite el proceso hasta cocinar todos los panqueques.

Cómo conservar los panqueques en la heladera

Si no vas a usar los panqueques caseros inmediatamente, puedes reservarlos en el freezer por hasta 5-6 meses. Mientras tanto, en la heladera no duran más de 4 días.

Rellenos de canelones con panqueques caseros

Los panqueques caseros son una de las recetas más versátiles, ya que se pueden combinar con diferentes rellenos salados. Tres opciones:

  • Relleno de carne: los canelones de carne son una de las mejores opciones para el almuerzo o la cena.
  • Relleno de verduras cremoso: la espinaca y la acelga son las más elegidas en estos canelones vegetarianos.
  • Relleno de choclo o humita: estos canelones son los favoritos de muchas familias y tienen un sabor especial.

En pocas palabras

  • Panqueques para canelones: Receta sencilla con pocos ingredientes básicos como huevo, harina, leche y sal.
  • Preparación y conservación: Se cocinan en sartén caliente y se pueden freezar hasta por 5 meses o guardar en heladera 4 días.
  • Rellenos versátiles: Sugerencias de rellenos incluyen carne, verduras cremosas como espinaca y acelga, o choclo y humita.
Resumen generado por Thinkindot AI

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