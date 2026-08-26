Cómo hacer Panqueques: la receta perfecta para canelones con solo 4 ingredientes y en minutos

Lo cierto es que la preparación de los panqueques para canelones es sencilla y lleva muy pocos ingredientes: huevo, harina, leche y sal. El secreto está en que se deben hacer más gruesos que los comunes, para que puedan contener el relleno sin romperse.

Esta receta se puede preparar con anticipación, freezar y usar en distintas comidas. Además, te contamos acerca de tres rellenos sabrosos para los canelones caseros.