Receta de panqueques de acelga en pocos minutos: un clásico que combina nutrición y sabor

Hay una preparación que es ideal para el almuerzo o la cena, porque está llena de nutrientes y tiene un sabor inigualable. Estamos hablando de la receta de panqueques de acelga, una opción rica y económica para sorprender a la familia y con la que se pueden utilizar muchos ingredientes para su relleno.
Apenas lleva un par de minutos realizar esta receta. Se hacen en una licuadora o una minipimer y el resultado es espectacular. Se obtienen unos deliciosos panqueques con un color verde intenso, quedan súper tiernos y son especiales para camuflar la verdura, la que muchas veces los niños no quieren comer.
Esta comida sana y que no lleva mucho tiempo de preparación, se hace con una de las verduras más nobles de la temporada.
Estos panqueques pueden llegar a la mesa calientes, rellenos de jamón y queso, salteados con pollo, gratinados al horno o simplemente con queso y tomate, dependiendo las preferencias de cada uno.
Estos son los ingredientes que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de panqueques de acelga, ingredientes
Ingredientes para elaborar entre 8 y 10 panqueques:
- 1 atado de acelga bien lavado (solo usar las hojas).
- 2 huevos.
- 1 taza de harina de trigo común (0000 o 000), integral o premezcla sin TACC.
- 1 taza de leche.
- Sal, pimienta negra y una pizca de nuez moscada.
- Un poco de aceite o manteca para engrasar la sartén.
Receta de panqueques de acelga, paso a paso
- Lavar bien las hojas de acelga y retirarles el tallo duro. No hace falta hervirlas previamente; usarlas crudas mantiene mejor sus nutrientes y su color.
- Colocar en el vaso de la licuadora (o en un bol si usás mixer) los huevos y la leche. Licuar unos segundos.
- Agregar las hojas de acelga crudas, trozadas con la mano, junto con la sal, la pimienta y la nuez moscada. Licuar hasta que quede una mezcla completamente verde y líquida, sin grumos grandes.
- Agregar la harina de a poco y volver a licuar hasta obtener la clásica consistencia de masa de panqueques (ni muy líquida, ni muy espesa).
- Calentar una sartén o panquequera a fuego medio, pincelar con un chorrito de aceite o manteca, y volcar un cucharón de la mezcla. Girar la sartén para que cubra todo el fondo.
- Cuando los bordes empiecen a dorarse y despegarse solos, dar vuelta el panqueque con una espátula y cocinar 30 segundos más. Repetir hasta terminar la masa.
En pocas palabras
- Receta clásica: Prepárate unos deliciosos panqueques de acelga, ideales para incorporar verduras de forma sencilla.
- Preparación rápida: Se elaboran en pocos minutos en licuadora o con minipimer, resultando tiernos y sabrosos.
- Versatilidad: Perfectos para rellenar con jamón y queso, pollo, o gratinar al horno.