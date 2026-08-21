Receta de panqueques de acelga en pocos minutos: un clásico que combina nutrición y sabor

Apenas lleva un par de minutos realizar esta receta. Se hacen en una licuadora o una minipimer y el resultado es espectacular. Se obtienen unos deliciosos panqueques con un color verde intenso, quedan súper tiernos y son especiales para camuflar la verdura, la que muchas veces los niños no quieren comer.

Esta comida sana y que no lleva mucho tiempo de preparación, se hace con una de las verduras más nobles de la temporada.